Disminuyó 0.3% el IGAE a tasa mensual y aumentó 2.0% a tasa anual, en mayo de 2026

Staff/RG
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
En mayo de 2026 y con cifras desestacionalizadas, el IGAE cayó 0.3 % respecto al mes previo, en términos reales. A tasa anual creció 2.0 por ciento.
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