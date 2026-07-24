La complejidad de los viajes corporativos está creciendo. ¿Por qué las empresas necesitan una nueva forma de gestionarlos?

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Aline Bueno, CEO de Argo Solutions, explica por qué el Online Booking Tool (OBT) — un concepto aún poco conocido en América Latina — se convierte en la nueva infraestructura para gestionar viajes, políticas y gastos corporativos

“Durante años la gestión de viajes corporativos fue vista como una función operativa: reservar vuelos, aprobar desplazamientos, controlar gastos. Hoy esa función se volvió estratégica”, afirma Aline Bueno, CEO de Argo Solutions y especialista con más de 15 años de trayectoria en el sector de viajes corporativos.

La afirmación coincide con los hallazgos más recientes de la Global Business Travel Association (GBTA): el 84% de los gestores de viajes está preocupado por la presión sobre los costos corporativos, y el 70% de los travel managers señala que su función se vuelve más estratégica en períodos de disrupción, ganando peso en decisiones de seguridad, cumplimiento y riesgo.

Para Bueno, la respuesta a esta complejidad creciente tiene nombre propio: el OBT, u Online Booking Tool, un concepto que — explica — sigue siendo poco conocido en gran parte del mercado latinoamericano. “No es solo una herramienta para reservar vuelos u hoteles. Es una plataforma que centraliza la solicitud, la aprobación, la aplicación automática de políticas, la integración con proveedores y el control de gastos en un solo lugar”, detalla.

La diferencia frente al modelo tradicional — basado en correos electrónicos, hojas de cálculo y aprobaciones manuales — es, según la directiva, significativa: con una plataforma integrada, las políticas de viaje dejan de ser recomendaciones y pasan a aplicarse de forma automática, mientras los equipos financieros acceden a información consolidada en tiempo real.

La ejecutiva también identifica una segunda fuerza de cambio: la inteligencia artificial. De acuerdo con la GBTA, 41% de las empresas ya implementa casos de uso de IA en sus programas de viajes, y en América Latina el 50% de los proveedores reporta una demanda creciente de automatización.

“A medida que las empresas mexicanas avanzan en su transformación digital, los viajes corporativos seguirán el mismo camino que otras áreas del negocio: dejar atrás los procesos manuales para adoptar modelos integrados, automatizados y orientados a resultados”, concluye Bueno.