Sentencian a ‘El Mayo’ Zambada a prisión de por vida; “Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión”

MILENIO

El narcotraficante mexicano se declaró culpable de tráfico de drogas y crimen organizado.

Un juez de Estados Unidos sentenció al fundador y exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo, a prisión de por vida después de que se declarara culpable de dos cargos relacionados con crimen organizado.

El mexicano, por su parte, leyó una carta donde aseguró aceptar su responsabilidad e hizo un llamado a que se detenga la violencia por el crimen organizado.

“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”, dijo Zambada.

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El juez Brian Cogan, de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York, dictó la sentencia después de una audiencia celebrada la mañana de este 20 de julio.

Además, determinó imponer una orden de aseguramiento monetario por 15 mil millones de dólares, que, se calcula, es parte de la fortuna que habría amasado Zambada durante su tiempo al frente del Cártel de Sinaloa.

¿Qué se sabe del acuerdo de culpabilidad?

Hay que recordar que El Mayo Zambada enfrentaba 17 cargos por crimen organizado, tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina, mariguana y fentanilo, uso de armas de fuego y lavado de dinero, en Estados Unidos; todos ellos por su participación activa al frente del Cártel de Sinaloa.

Desde antes de la sentencia, se aclaró que el acuerdo no implicaba que el capo se comprometía a colaborar con las autoridades como testigo o informante; sin embargo, si se esperaba su colaboración activa como lo han hecho otros miembros del Cártel de Sinaloa.

El acuerdo de culpabilidad también contemplaba que el acusado renunciara a ciertos derechos, como a apelar su misma declaratoria de culpabilidad, para lo cual Zambada García debía aceptar, por ejemplo, que estuviera de acuerdo con la representación que le ha ofrecido su abogado, el tejano Frank Pérez.

¿Cómo llegó a EU?: El supuesto secuestro

Días después de que El Mayo Zambada fuera detenido en El Paso, Texas, —jueves 25 de julio del 2024—, y comenzaran los rumores de que en realidad había sido secuestrado y entregado a las autoridades estadunidenses por Los Chapitos, el propio cofundador del Cártel de Sinaloa aseguró que fue atado a la fuerza al asiento de un avión.

El sábado 10 de agosto del 2024, el abogado defensor de Zambada García, Frank Pérez, envió a distintos medios de comunicación una carta presuntamente escrita por su cliente en la que confirmaba la versión de haber sido secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, quien también fue detenido en tierras internacionales ese mismo día.

En la carta, El Mayo reveló que fue engañado para reunirse con dos importantes líderes políticos de la entidad, encuentro en el que presuntamente también iba a estar Iván Archivaldo Guzmán Loera, el hijo de El Chapo, que asumió el control de la organización tras la extradición a Estados Unidos de su padre.

“Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex diputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”, decía un fragmento de la carta.

En ese entonces, expertos en el mundo del narcotráfico anticiparon que esa carta podría ser un parteaguas para que el cofundador del Cártel de Sinaloa exhibiera a los políticos ligados con las organizaciones criminales.

El capo narró que ese jueves 25 de julio del 2024 fue al rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, cerca de las 11:00 horas. Recordó haber visto a un gran número de hombres armados con uniformes militares, de quienes pensó eran la seguridad de Los Chapitos.

Durante la audiencia de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, El Güero, —uno de los hijos de El Chapo Guzmán—, las autoridades estadunidenses señalaron que el acusado infringió en una violación a una cláusula del acuerdo al que llegó con Estados Unidos.

El fiscal al frente del caso, Andrew Erskine, narró que Guzmán López citó a El Mayo Zambada —a quien nunca se refirieron por su nombre, sino con el apodo Individuo A— para una reunión, que, en realidad, era una trampa orquestada por Los Chapitos.

Durante la audiencia, se detalló que Joaquín Guzmán López llevó a El Mayo a un cuarto —muy probablemente del rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán— donde trabajadores del hijo de El Chapo lo secuestraron.

Posteriormente, lo subieron a una camioneta, se lo llevaron a un aeródromo, luego lo sedaron y lo subieron a una avioneta, junto con Guzmán López.

Según la Fiscalía estadunidense, El Individuo A (El Mayo Zambada) fue sedado previo a que la avioneta despegara y aterrizara en el país de las barras y las estrellas.

Sobre estos hechos, Erskine aseguró que Joaquín Guzmán López “esperaba recibir créditos en Estados Unidos para él y su hermano (Ovidio Guzmán, El Ratón) (…) Pero no recibirá créditos por el secuestro, tampoco su hermano”, apuntó el fiscal.

Inicios de El Mayo en el narcotráfico

A lo largo de los años a Ismael El Mayo Zambada se le ha relacionado con otros capos como Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, con quien fundó el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, sus primeros pasos en el narcotráfico no los dio de la mano de estos personajes, sino de un hombre de origen cubano, identificado como Antonio Cruz Vázquez, El Niko, quien arribó a Culiacán, Sinaloa, tras años estar preso en Estados Unidos.

Una de las versiones sobre cómo la familia Zambada incursionó en el mundo del narcotráfico está ligada con Antonio Cruz, quien —según una investigación del periodista Frederick Venables— conoció a El Mayo en Sinaloa, en 1973, luego de haber sido arrestado en varias ocasiones en Estados Unidos por tráfico de drogas y otros delitos menores.

Antonio Cruz, mejor conocido como El Niko, se casó con Modesta Zambada —hermana de El Mayo—; sin embargo, la relación entre Ismael y el cubano fue más grande que la de unos simples cuñados.

Según las investigaciones de Venables, los Zambada se convirtieron en proveedores de heroína de El Niko, quien pasaba la droga de México a Estados Unidos.

Durante ese tiempo, Ismael Zambada trabajó muy de cerca con Antonio Cruz. El capo mexicano se encargaba principalmente de empaquetar la droga y realizar encargos personales de su cuñado.

Además, El Mayo aprendió la logística detrás del tráfico de drogas y la importancia de tener una buena relación con las autoridades, tanto policiales como de altos mandos del gobierno; mientras que con los narcotraficantes siempre había que mostrarles lealtad.

Antonio Cruz también le enseñó a El Mayo que para poder evadir la ley tenía que ganarse al pueblo, situación que hasta antes de la captura del capo —el jueves 25 de julio del 2024— ocurrió entre los pobladores de Sinaloa.

Por otra parte, luego de que detuvieran a El Niko, en 1978, tras mudarse a Estados Unidos, El Mayo Zambada tomó mayor importancia en el mundo del narcotráfico; el capo heredó los contactos de su cuñado, que a través de su hermana, contactó para lavar el dinero que recibía de manera ilícita.

Ante este escenario, Ismael El Mayo Zambada comenzó a traficar droga de México a Estados Unidos; y comenzó a relacionarse con los líderes del cártel de Guadalajara, donde conocería a El Chapo Guzmán, con quien años más tarde fundaría el cártel de Sinaloa.