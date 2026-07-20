Gran éxito en el segundo día de la feria Atlixco 2026

Desde Puebla
El Sonido Famoso puso a bailar a miles de asistentes en el Teatro del Pueblo, además de cantar “De esas no…”.
Con invitados especiales como Mónica Reséndiz, ex vocalista de Los Yairas, que acompañaron el show.
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