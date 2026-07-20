Las clavadistas Lía y Mía Cueva ganan el oro para México tras vencer a China en Jalisco

LA JORNADA

Ante su público y relegando al segundo lugar a la dupla china, las gemelas mexicanas Lía y Mía Cueva se llevaron la medalla de oro en la prueba de sincronizados trampolín tres metros en la última jornada de la Copa México de Clavados en Zapopan, Jalisco.

La pareja mostró gran calidad en la capital tapatía al acumular 298.65 puntos por 282.57 del dueto asiático integrado por Shan Lin y Yiping Long.

El bronce se lo llevaron las colombianas Daniela Zapata y Viviana Uribe con un total de 277.47.

Las también anfitrionas Rut Paez y Zyanya Martin ocuparon el cuarto peldaño con 268.71 unidades.

Apenas vieron las puntuaciones de su último salto, las gemelas estallaron en llano para después ir con su familia a festejar.

Con su victoria, las mexicanas reafirman su excelente nivel y siguen firmes en su preparación rumbo al Campeonato Mundial Juvenil en Rijeka, Croacia.