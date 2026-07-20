Ingemar, empresa de Ruffo Appel violó doblemente disposiciones legales de importación: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. Al referirse al proceso legal que existe en contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que a través la empresa Ingemar, se incurrieron en delitos ya sea porque no reportaron la totalidad del cargamento que importaban o bien porque reportaban que era un tipo de producto cuando en realidad era otro.

Es decir, dicha empresa ligada a Ruffo violó doblemente las disposiciones legales de importación. Recordó que en su momento, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se le canceló el permiso a esta empresa y fue el anterior Poder Judicial el que le restituyó a la empresa el permiso de importación de combustible.

Sheinbaum explicó que tras la reforma energética promovida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se otorgaron muchos permisos a empresas privadas para la importación de combustible que se redujeron sensiblemente bajo la administración de López Obrador .

Dijo que la Fiscalía General de la República viene realizando esta investigación a Ruffo desde hace un año, al punto que cuando se detectó esta importación ilegal abandonaron estos ferro -tanques cuando se conoció que habría un operativo por la ilegalidad de la importación.