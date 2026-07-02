Se brindará apoyo a afectados por lluvias: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal Pepe Chedraui, señaló que existe una coordinación importante con el gobierno estatal, para entregar apoyos a los afectados por lluvias del domingo pasado.

Por ello, ha comenzado el apoyo a 32 comercios y 16 familias damnificadas.

En este sentido, indicó que a los comerciantes se les entregará de 20 a 100 mil pesos.

Comentó que, en el caso de las familias, están recibiendo electrodomésticos y muebles y se invertirán tres millones de pesos del fondo de contingencia natural.

“Son 32 comercios los que tenemos levantados, las familias detectadas están recibiendo colchones; incluso, cunas”.