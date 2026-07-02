Comparecencia del coordinador de gabinete será el 15 de julio, avala el Congreso 

– Las y los diputados aprobaron dictámenes en materia de derechos laborales, protección a la niñez y lenguaje incluyente

Desde Puebla

El Pleno del Congreso aprobó el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la comparecencia del titular de la Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado el próximo 15 de julio a las 12:00 horas, con el propósito de informar el estado que guarda la implementación del sistema de transporte por cable en el municipio de Puebla.

Como parte del acuerdo avalado, se estableció que contará hasta con 20 minutos para exponer, en el marco de la sesión pública ordinaria; al término de su intervención, la diputada o diputado previamente designado por cada uno de los Grupos Legislativos y cada Representación Legislativa tendrán hasta tres minutos para formular las preguntas que estimen pertinentes.

Además, contextualizar estas preguntas respecto al estado que guarda la implementación por parte del Poder Ejecutivo del Estado, del Sistema de Transporte por Cable en el municipio de Puebla, a fin de desarrollar objetivamente la comparecencia.

Por otra parte, la LXII Legislatura avaló dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de establecer que la prescripción de las acciones consideradas en el ordenamiento no pueda comenzar contra las personas trabajadoras que tengan la calidad de desaparecidas y cuenten con declaración especial de ausencia, en términos de la legislación en la materia.

De esta forma, se pretende armonizar la legislación estatal, así como mantener los derechos laborales de las personas desaparecidas, al ser un pilar esencial en la protección integral de las víctimas y sus familias, ya que su preservación permite mitigar las consecuencias económicas derivadas de la desaparición, garantiza el respeto a la dignidad de los trabajadores y contribuye a la construcción de una sociedad más justa y comprometida con los derechos humanos.

Con el dictamen avalado se reforman las fracciones II y III del artículo 116; y se adiciona la fracción IV al artículo 116 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 37; y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 37 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer como obligación de los habitantes del municipio preservar, proteger y respetar el medio ambiente y la biodiversidad, así como fomentar la sana alimentación, la práctica del deporte y la recreación familiar.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Guadalupe Yamak Taja destacó que el propósito de la reforma es muy claro; que las y los habitantes procuren una alimentación saludable, fomenten la práctica del deporte, fortalezcan la convivencia familiar y asuman un compromiso compartido con su entorno. Dijo que más allá de una norma, esta reforma representa una invitación a construir una sociedad más fuerte, más sana y unida.

Como parte de la sesión, se aprobó el dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de realizar modificaciones en materia de lenguaje, actualizar la denominación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Comisión General de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Soberanía, así como eliminar la disposición normativa que impide elegir a cargos de presidencias municipales, regidurías y sindicaturas de un ayuntamiento.

En el dictamen para reformar el párrafo primero del artículo 21; los artículos 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 49, el acápite y la fracción I del 56 y el 229 del ordenamiento, se establece que las personas integrantes de los ayuntamientos podrán ser suspendidas en sus cargos o revocadas del mandato conferido, en caso de adquirir una discapacidad total y/o permanente que les impida ejercer dicho cargo.

El Pleno también avaló el dictamen por el que se reforman el primer párrafo del artículo 608 y la fracción I del artículo 697 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el propósito de prohibir de manera expresa el castigo humillante como método de crianza, en concordancia con diversos ordenamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, con las reformas se sustituye la denominación de auto de formal prisión por la de auto de vinculación a proceso en el Código Civil, con la finalidad de armonizar la legislación local con el marco jurídico federal, eliminando referencias a figuras procesales que ya no existen y otorgando mayor certeza y congruencia normativa.

Durante su posicionamiento, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina destacó la importancia de velar por la protección y cumplimiento del interés superior de la niñez, así como a orientar esfuerzos hacia la crianza positiva sin violencia, donde no exista castigo corporal y humillante.

Por su parte, el diputado José Miguel Trujillo de Ita respaldó el dictamen y resaltó las modificaciones en materia de actualización terminológica, a fin de dotar certeza jurídica y procesal.

Durante la sesión ordinaria, las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se reforma el artículo 266 y se adiciona el artículo 271 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la finalidad de establecer que, en los casos de estupro o violación, cuando la víctima quede en estado de embarazo como consecuencia del delito, se incrementará la sanción prevista para estas conductas.

Asimismo, se aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de garantizar que las personas embarazadas reciban atención médica inmediata, integral y sin condicionamientos administrativos ante una urgencia obstétrica.

Contempla sustituir en el ordenamiento legal los términos “menor” o “menores” por “niñas, niños y adolescentes”, para reconocerlos como sujetos de derecho; así como el término “ancianos” por “personas adultas mayores”. Además, se armoniza la legislación local con la Ley General de Salud.

El Pleno también avaló el dictamen por el que se reforman la denominación, así como diversas disposiciones de la Ley de Protección a los no Fumadores para el Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar lenguaje incluyente para fortalecer la igualdad y evitar interpretaciones discriminatorias.

Al respecto, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez indicó que es necesario garantizar el ejercicio de los derechos y una de las vías es el uso del lenguaje incluyente, toda vez que la Ley reconoce a todas las personas.

Las y los diputados avalaron el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado para que, en ejercicio de sus facultades, implemente campañas de capacitación en materia de investigación de mercado, elaboración de planes de negocio, cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas, y de obtención de permisos y autorizaciones, con el fin de fortalecer y consolidar el emprendimiento de la población en general e impulsar el desarrollo económico de la entidad.

Finalmente, se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado, fortalezca la instalación de módulos de bolsa de trabajo, la realización de ferias de empleo y la implementación de mecanismos de información y atención remota, que faciliten el acceso de la población a las oportunidades laborales de forma digna e igualitaria, con especial atención en las zonas rurales y en favor de las personas en situación de vulnerabilidad, de manera que se concrete su contratación efectiva, incluyente y sin discriminación.