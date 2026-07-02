Alertan por presunto fraude con falsas becas, despensas y apoyos sociales afuera de escuelas en Puebla

Más de 600 personas habrían sido afectadas

Jorge Barrientos

De manera anónima, la redacción de este medio de comunicación recibió denuncia ciudadana sobre un presunto fraude mediante la colocación de anuncios fuera de escuelas primarias de la capital poblana, donde se ofrecían supuestas becas mensuales, despensas gratuitas, tinacos y diversos electrodomésticos a bajo costo.

De acuerdo con la información proporcionada por los denunciantes, más de 600 personas habrían sido integradas a grupos de WhatsApp en los que se promocionaban estos supuestos apoyos sociales.

Los testimonios señalan que hace aproximadamente dos semanas aparecieron múltiples avisos en el exterior de la Escuela Primaria Benito Juárez, en la ciudad de Puebla. En los carteles se leía:

“Aviso. Apoyo económico para amas de casa. Beca mensual. Interesadas, mandar WhatsApp al vocal Guadalupe Cisneros al número 2225 17 95 45”.

Las personas que se comunicaban al número eran agregadas a grupos de WhatsApp donde inicialmente se les prometían despensas mensuales gratuitas y la entrega de tinacos sin costo. Posteriormente, los administradores comenzaron a ofrecer productos como lavadoras, materiales para construcción, microondas, motocicletas y otros electrodomésticos a precios muy por debajo de su valor comercial.

Entre las ofertas destacaba una lavadora de 18 kilogramos que supuestamente se vendía en apenas dos mil pesos, aunque para apartar los productos se solicitaban depósitos bancarios.

Asimismo, a quienes se registraron para obtener un tinaco gratuito se les informó que debían realizar una “cooperación voluntaria” de 150 pesos para recibir el apoyo, pese a que originalmente se había anunciado como un beneficio completamente gratuito.

Los denunciantes también señalaron que fueron citados en un domicilio ubicado en la 21 Norte número 2810, colonia José María Morelos y Pavón, en la ciudad de Puebla, donde presuntamente se les solicitó copia de la credencial de elector (INE), comprobante de domicilio y una cuota de recuperación económica.

Sin embargo, el día en que supuestamente se realizaría la entrega de los apoyos, los administradores de los grupos de WhatsApp eliminaron las publicaciones, borraron los mensajes y dejaron de operar los números telefónicos utilizados para contactar a las personas, lo que encendió las alertas entre los participantes.

Ante esta situación, los afectados sospechan que se trató de un esquema de fraude para obtener dinero y datos personales de las personas, aprovechándose de la necesidad económica de cientos de familias poblanas.

Llaman a denunciar y extremar precauciones

Vecinos y afectados hicieron un llamado a la ciudadanía para no realizar depósitos, evitar entregar documentación personal y verificar la autenticidad de cualquier programa social antes de proporcionar información o dinero.

Asimismo, pidieron a las autoridades investigar la colocación de estos anuncios y la operación de los grupos de WhatsApp, debido a que un número considerable de personas podría haber sido víctima de este presunto fraude.

Las autoridades recomiendan que quienes hayan entregado dinero o documentación personal presenten la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y reporten los números utilizados para evitar que más ciudadanos sean engañados.