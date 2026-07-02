Muere niño tras presunta agresión de padrastro en Los Reyes La Paz

EL VALLE

Los Reyes La Paz, Méx.- Un menor de cinco años murió la mañana de este martes al interior de su domicilio, ubicado en la colonia San José Las Palmas, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, luego de que presuntamente fuera víctima de una agresión física por parte de su padrastro, quien logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al Centro de Mando (C-2) movilizó a elementos de Protección Civil, Bomberos y corporaciones de seguridad hasta la vivienda. Al arribar al sitio, los paramédicos únicamente pudieron confirmar que el menor ya no contaba con signos vitales.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Las primeras indagatorias apuntan a que el niño habría sido golpeado por un hombre identificado de manera preliminar como su padrastro. Sin embargo, la autoridad ministerial será la encargada de determinar la causa oficial de la muerte mediante los dictámenes periciales y deslindar responsabilidades. Hasta el cierre de esta edición, el presunto responsable no había sido localizado y continúa prófugo.

El Ayuntamiento de Los Reyes La Paz confirmó el deceso del menor y expresó sus condolencias a la familia, al tiempo que informó que el caso fue notificado a la Dirección de Seguridad Ciudadana, la Policía de Género, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y al Ministerio Público para dar seguimiento a las investigaciones.

En un comunicado, el gobierno municipal condenó cualquier acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y aseguró que colaborará plenamente con la Fiscalía mexiquense para lograr el esclarecimiento de los hechos y la captura del presunto agresor.

La FGJEM mantiene abierta la carpeta de investigación y realiza diligencias para ubicar al hombre señalado como probable responsable. Las autoridades reiteraron que será el resultado de las pruebas periciales y de las investigaciones ministeriales el que permita determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

Este nuevo caso de presunta violencia infantil ha generado indignación entre habitantes del municipio, quienes exigen que el responsable sea localizado y llevado ante la justicia.