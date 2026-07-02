Llevan jornada de servicios públicos a barrios de San Pedro Cholula

Staff/RG
Como parte de los trabajos del programa “Transformación en Marcha”, impulsado por la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, este miércoles, las áreas de Limpia, Infraestructura, Atención Ciudadana y Servicios Públicos continuaron sus labores en los barrios de San Juan Calvario y Santiago Mixquitla.
En estas zonas se realizaron acciones de poda y retiro de maleza, limpieza de guarniciones y calles, bacheo, así como la atención de diversas peticiones de las y los vecinos, quienes agradecieron la presencia del personal operativo, pues, de acuerdo con su testimonio, “le cambia la cara a nuestras calles”.
La presidenta municipal ha impulsado este programa como una de las principales estrategias en beneficio de las y los cholultecas, al asegurar que la coordinación entre distintas áreas del Ayuntamiento contribuye al bienestar integral de las familias, permitiendo que cuenten con vialidades y espacios seguros, limpios e iluminados.
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