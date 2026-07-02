Lanzamiento de Asteroids2029: un esfuerzo global para apoyar al Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria de la ONU

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El lanzamiento de Asteroids2029 marca el comienzo de una iniciativa mundial apoyando al Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria de la ONU. Inspirados por el paso excepcionalmente cercano del asteroide Apophis en abril de 2029, más de 70 expertos y profesionales de agencias espaciales, instituciones científicas, organizaciones educativas y redes de comunicación se han reunido para organizar eventos y actividades para aumentar la concienciación global sobre los asteroides, promover la defensa planetaria y celebrar la colaboración internacional para comprender y proteger nuestro planeta. En México, el nodo nacional ya inició también actividades.

El evento Asteroids2029 se encamina hacia un histórico y excepcional acontecimiento celeste: el 13 de abril de 2029, el asteroide (99942) Apophis pasará más cerca de la Tierra que algunos satélites, lo suficientemente cerca como para que miles de millones de personas puedan verlo en el cielo nocturno. El sobrevuelo del asteroide Apophis no representa ninguna amenaza de impacto para la Tierra, pero su proximidad ofrece una oportunidad sin precedentes para unir al mundo en torno al estudio de los asteroides y la defensa planetaria.

Bajo el lema Observar. Explorar. Salvaguardar. (Observe. Explore. Safeguard., en inglés), Asteroids2029 convoca a una red global de colaboradores, incluidos gobiernos, agencias espaciales, instituciones científicas, educadores y comunicadores, para crear conciencia sobre los asteroides tanto como tesoros científicos y como amenazas potenciales, así como para destacar la colaboración internacional que ya está en marcha para monitorear y mitigar los riesgos de impacto de asteroides.

Sir Brian May, cofundador del Día Internacional del Asteroide, y guitarrista de la legendaria banda Queen, dijo: “El poderoso mensaje de Asteroids2029 es que todos compartimos la misma Tierra y el mismo Cielo. Por el bien del futuro de toda la vida en este planeta, tenemos una necesidad urgente de entender nuestra situación. Nuestro encuentro cercano con Apophis en 2029 es una oportunidad única en la vida para inspirar a personas de todo el mundo a apreciar la belleza de la ciencia, y entender la importancia de la defensa planetaria.”

La iniciativa pone especial énfasis en la participación ciudadana, animando a personas de todo el mundo a observar el cielo, participar en la ciencia ciudadana y explorar la ciencia y las historias de los asteroides. Se han planificado actividades a nivel mundial, desde eventos de observación pública y programas educativos hasta campañas globales de comunicación y colaboraciones internacionales, incluyendo eventos coordinados en torno al acercamiento de Apophis en abril de 2029.

«Asteroids2029 es, ante todo, una iniciativa para los ciudadanos de la Tierra», declaró Alex Karl, presidente del Comité Directivo Interino. «Se trata de compartir conocimientos, inspirar curiosidad y trabajar juntos —más allá de fronteras y culturas— para comprender mejor los asteroides y proteger nuestro planeta. Buscamos unir a personas de todo el mundo a través de miles de eventos. ¡Habrá información disponible para que puedas difundir los eventos que se celebren en tu ciudad o para que organices el tuyo propio!».

La iniciativa tiene como objetivo no sólo crear conciencia, sino también dejar un legado duradero, fortaleciendo la colaboración internacional, mejorando la comprensión pública e inspirando a las generaciones futuras a involucrarse con la ciencia y la defensa planetaria.

“Eventos como la aproximación extraordinariamente cercana de Apophis a la Tierra ofrecen raros momentos de unidad, en los que toda la humanidad, independientemente de fronteras o diferencias, puede unirse para presenciar simultáneamente el mismo espectáculo celeste. En estos momentos, se nos recuerda que, en la escala de nuestro pequeño planeta azul, todos somos uno. Y con varias misiones espaciales, que involucran a diferentes agencias espaciales, programadas para visitar este asteroide, tenemos una oportunidad única de mostrar la cooperación internacional en su máxima expresión”, comentó Patrick Michel, Director de Investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, Francia) y Responsable Científico de Proyecto de la Agencia Espacial Europea.

Asteroids2029 se desarrollará hasta 2029 a través de un programa internacional coordinado, que incluye:

El establecimiento de nodos Nacionales y Organizativos para impulsar actividades locales y regionales.

El desarrollo de proyectos globales fundamentales.

La creación de un foro para el diálogo global sobre la seguridad de nuestro planeta.

Una campaña mundial de comunicación y narración de historias.

Iniciativas educativas y de desarrollo de capacidades.

Oportunidades para la participación global en observación de asteroides.

Como parte de su lanzamiento, Asteroids2029 presentó este 30 de junio su sitio web internacional: www.asteroids2029.org. Este sitio web será el centro neurálgico del Año Internacional, ofreciendo información sobre eventos, asteroides, defensa planetaria y colaboración internacional.

La plataforma seguirá expandiéndose a medida que se incorporen colaboradores, recursos y actividades de cara a 2029, e incluirá información específica por región e idioma.

En México, los encargados del Año Internacional comentaron que el arranque de las actividades en nuestro país iniciaron al pasado 13 de abril con un panel de discusión entre astrónomos y paleontólogos y continuarón con el Festival del Día del Asteroide llevado a cabo en el Museo de la Evolución, en Puebla. También se está detallando la página web nacional y se ha invitado a varias instituciones, organizaciones y personas a incorporarse al nodo nacional.

Todos están invitados a formar parte de Asteroids2029 siguiendo la iniciativa en nuestras redes sociales, colaborando en la planificación, asistiendo a eventos o difundiendo la información. Visita asteroids2029.org o contáctanos a los correos siguientes.

La defensa planetaria es el esfuerzo internacional coordinado para detectar, seguir, caracterizar, y, si es necesario, prevenir el impacto de asteroides y cometas contra la Tierra. Combina astronomía, ciencia espacial, ingeniería, planificación de emergencias, y cooperación internacional para reducir las amenazas de impactos provenientes de Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs). La defensa planetaria destaca entre los peligros naturales ya que es la única que la humanidad puede potencialmente predecir con décadas de anticipación y, con suficiente tiempo, activamente prevenir.

Acerca de Asteroids2029

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2029 como el Año Internacional de la Concienciación sobre los Asteroides y la Defensa Planetaria, aprovechando el acercamiento del asteroide Apophis. Asteroids2029 es una iniciativa global liderada por pares para ampliar el alcance de este Año Internacional declarado por la ONU. La iniciativa está integrada por expertos y cuenta con el apoyo de una amplia red de organizaciones de los sectores aeroespacial, científico y educativo, reuniendo a instituciones, científicos, educadores, comunicadores y ciudadanos para promover la concienciación sobre los asteroides, la defensa planetaria y la colaboración internacional en la protección del planeta que compartimos.