Las empresas mexicanas alcanzan 47% de madurez digital y registran el mayor avance en seis años: Informe de Madurez Digital 2026 (IMD)

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El IMD 2026 es un análisis impulsado por Needed Education, EY, KIO IT Services y American Chamber México y Fleet que ofrece una visión cualitativa y cuantitativa del estado de la transformación digital en las empresas mexicanas.

· El índice sube 6 puntos porcentuales respecto a 2025, el mayor salto registrado desde la primera edición del estudio, aunque sigue 22 puntos por debajo del ideal de mercado (70%).

· La fase de debate sobre “si adoptar la IA” quedó atrás. Ahora el desafío es escala resultados concretos y medir el ROI.

Needed Education, en alianza estratégica con KIO IT Services, y en colaboración con EY, la American Chamber de México y Fleet, presentó por sexto año consecutivo el Informe de Madurez Digital en México (IMD 2026), el cual reveló que las empresas mexicanas participantes en el análisis alcanzaron un 47% de madurez digital: el mayor avance registrado desde que se publica el estudio, con una ganancia de 6 puntos porcentuales frente al 41% de 2025. Sin embargo, el resultado sigue 22 puntos por debajo del nivel ideal de mercado (70%), lo que indica que las empresas mexicanas aún operan en una etapa intermedia de transformación digital.

El avance de 2026 no es uniforme: está concentrado en frentes específicos. A nivel de dimensiones, Ecosistema Digital (50%, +8%) y Marketing y Ventas centrados en el cliente (49%, +11%) lideran el crecimiento. Centricidad en los Datos, pese a seguir rezagada (40 puntos por debajo de su ideal de 78%), registra el mayor crecimiento del año (+21%). A nivel de áreas de trabajo, Producto casi duplica su puntaje (+98%), RRHH crece +60%, Data +54%, IT +39%, Marketing +31% y Operaciones +31%: la evidencia más clara de que la inversión digital está aterrizando en capacidades organizacionales reales.

El debate sobre si adoptar la IA ya fue saldado. El IMD 2026 muestra que la mayoría de las empresas ingresó en una etapa de adopción extendida donde conviven el uso básico con el uso experimental. Lograron mejoras puntuales y fragmentadas (casos pequeños que funcionan), pero que aún no generan una transformación de fondo. Las organizaciones que están más avanzadas comparten cuatro condiciones: una historia larga de inversión en datos, claridad sobre el caso de uso antes de elegir la herramienta, gobernanza temprana e involucramiento estratégico del liderazgo.

El informe también documenta que la productividad mejora de manera demostrable donde la IA se implementa con rigor: reducciones de entre el 40% y el 80% en tiempos de proceso y duplicación de capacidad operativa con el mismo equipo. Sin embargo, convertir esa productividad en impacto financiero trazable sigue siendo el desafío central. Los datos globales son reveladores: según S&P, el 42% de las empresas abandonó la mayoría de sus iniciativas de IA en 2025, frente al 17% en 2024.

El estudio también alerta sobre el rezago estructural de México: el país se encuentra entre tres y cinco años detrás de los mercados líderes en adopción real de IA, con causas identificables como infraestructura de data centers insuficiente, presupuesto IT destinado a IA del 2% al 10% versus el 20-30% de EE.UU., y un tejido empresarial compuesto en un 99% por pymes sobre las que no hay datos confiables de integración.

“La inteligencia artificial y otras tecnologías están transformando industrias completas; sin embargo, el punto crítico es la parte humana. Si no se capacita al talento, si no se le enseña a sacar provecho, las capacidades quedan limitadas. Por eso, más allá de la tecnología, la verdadera disrupción va a venir de cuánto inviertas en desarrollar a las personas para usarla bien” — Juan Solana, Socio de Clientes e Industrias – EY Latinoamérica

“Muchas organizaciones están cayendo en lo que llamo el ‘purgatorio de los pilotos’: hacen pilotos sin parar, consumen recursos y atención, pero no dan el salto; se quedan en la experimentación sin avanzar hacia la implementación masiva.” — Bruno Juanes Garate, CEO – KIO IT Services,

“Hay dos aprendizajes claros en nuestra adopción de IA. Primero, no todos adoptan IA al mismo ritmo: siempre hay resistencia, y hay un límite a lo que la organización puede hacer para forzar ese cambio. Segundo, la IA todavía no es perfecta ni libre de errores, por lo que requiere supervisión humana. Vemos mejoras en productividad y una desaceleración en la contratación, pero no una sustitución directa de empleos.” — Pedro Casas Alatriste, Director General y Vicepresidente Ejecutivo – AmCham México

“El verdadero avance digital ocurre cuando las organizaciones dejan de ver la tecnología como una herramienta aislada y empiezan a integrarla con datos, talento y criterio estratégico para generar valor sostenible.”— Lourdes Padilla, Head of Data and AI Strategy – Needed Education

“Lo más valioso de medir nuestra madurez digital no es el número: es que nos obliga a decidir con información y no a ciegas. Un diagnóstico solo importa si cambia una decisión, y la que este estudio debería detonar es clara: en qué habilidades de nuestra gente vamos a invertir para estar listos cuando la tecnología toque la puerta. Por años hemos contabilizado a las personas como un gasto; el cambio que propongo es dejar de verlas como una línea que se recorta y empezar a verlas como la mayor palanca de valor que el management tiene en sus manos. Desarrollar esas habilidades es bueno para nuestras empresas y, al mismo tiempo, para la carrera de cada persona. No conozco mejor inversión para construir un México más próspero, justo y equitativo.” — Gerardo Álvarez del Castillo, Co-Founder – Fleet

Sobre la metodología El IMD 2026 combina un enfoque cualitativo y cuantitativo. En el primero, se realizaron entrevistas en profundidad con más de 40 líderes empresariales y especialistas de sectores como seguros, telecomunicaciones, banca, logística, manufactura, retail, hospitalidad, tecnología y consultoría, entre otros.

A estas voces se suman cuatro pensadores de referencia global cuyas perspectivas sitúan el análisis local en un horizonte más amplio: futuro del trabajo, ética, impacto sistémico en el empleo y ventaja humana en la era de la IA. En el análisis cuantitativo, más de 10,000 ejecutivos de grandes corporaciones mexicanas participaron en el IQ Digital, un test adaptativo diseñado para medir las habilidades digitales individuales.