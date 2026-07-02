Consejo de la Judicatura aprueba 28 cambios de adscripción de juezas y jueces para fortalecer la impartición de justicia

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Los cambios se aplicarán en juzgados civiles y penales de 12 distritos judiciales.

Puebla, Pue.– Con el propósito de fortalecer la impartición de justicia y garantizar un servicio más eficiente, transparente e imparcial para la ciudadanía, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla aprobó 28 cambios de adscripción de juezas y jueces en materias Civil y Penal, que se realizarán en 12 distritos judiciales, así como cambios en las Administraciones de Juzgados.

Las acciones forman parte de una política institucional permanente para fortalecer la integridad del Poder Judicial y mejorar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Estos movimientos se suman a los más de 120 cambios de adscripción realizados en febrero de este año.

Los cambios se llevarán a cabo en los distritos judiciales de Cholula, Chalchicomula de Sesma, Tehuacán, Puebla, Atlixco, Tlatlauquitepec, Tetela, Tepexi, Tecamachalco, Alatriste, Ajalpan y Tepeaca.

La rotación periódica de juezas y jueces permite evitar que la permanencia prolongada en un mismo órgano jurisdiccional genere inercias o dinámicas que puedan afectar el adecuado ejercicio de la función judicial. Con ello, se fortalecen los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad e independencia que deben regir cada resolución.

El Consejo de la Judicatura impulsa estas acciones como parte de una estrategia integral de vigilancia, supervisión y mejora continua, orientada a consolidar la confianza de las personas en el Poder Judicial del Estado.