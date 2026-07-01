“Te quiero conmigo” es el nuevo sencillo de Tanguma

Por Mino D’Blanc

“Te quiero conmigo” es el nuevo sencillo del cantautor regiomontano Tanguma, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con este tema que combina la sensibilidad de la canción romántica con pinceladas norteñas para entregar su poderosa reflexión sobre el amor, la libertad, el respeto y el compromiso, el artista consolida su propuesta dentro de la música regional mexicana. Y es que con “Te quiero conmigo”, el joven cantautor explora una idea tan sencilla como profunda: “amar a alguien no significa poseerlo”.

Tanguma aseveró: “esta canción surge de la idea de que no somos dueños de nadie. Cuanto tù amas, la persona no es tuya. No la quieres para ti, sino que la quieres contigo. Es muy diferente decir “te quiero conmigo” y no “te quiero para mí”. Quieres que esa persona esté a tu lado, libre, independiente, pero a tu lado”.

La esencia de dicho mensaje queda plasmada en una de las frases más contundentes de la canción y es: “no eres mi propiedad, de una vez te lo digo, yo no te quiero para mí, te quiero conmigo”.

A través de una lírica honesta y emotiva, el artista propone una visión del amor basada en la libertad individual y la elección consciente de compartir la vida con otra persona.

Sobre ello, Tanguma discernió: “la persona que amas no está presa de los sentimientos que existen entre ambos. Es libre de amarte y tú eres libre de amarla, con todo lo que el compromiso de una relación implica, pero siempre desde la libertad”.

“Te quiero conmigo” también incorpora un interesante juego de palabras en su coro, donde la expresión “porque eres mía” no habla de posesión, sino de una conexión emocional y profunda que existe entre dos personas que deciden caminar juntas libremente.

Musicalmente, “Te quiero conmigo” fusiona a través del equilibrio necesario la tradición norteña y una sensibilidad contemporánea que ha caracterizado a las composiciones del artista desde el inicio de su carrera. Con este tema reafirma su lugar como una de las voces más prometedoras de la nueva generación de cantautores mexicanos, demostrando que las historias más sencillas suelen ser las que más profundamente conectan con el corazón del público.

-Sobre Tanguma:

Su nombre es Alexis Tanguma. La música lo ha acompañado desde muy temprana edad. Apasionado por el canto, la composición y la interpretación, desde niño comenzó a escribir sus propias canciones durante la adolescencia, descubriendo en la música una forma de expresar emociones y contar historias que conectan con la experiencia humana. Esa vocación lo llevó a estudiar formalmente música y a desarrollar una propuesta artística que hoy destaca por la honestidad de sus letras y la profundidad de sus mensajes.

Se dio a conocer a nivel nacional como finalista de “La Voz México 2020”, cautivando al público y a los coaches de dicho reality televisivo musical, llegando hasta la final bajo la mentoría del reconocido cantautor internacional Ricardo Montaner.

Su talento y evolución artística lo llevaron posteriormente a firmar con el sello fundado por el propio Ricardo Montaner, Hecho a Mano Music (HAMM).