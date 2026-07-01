La Asociación de Abogados Cristianos exige al Congreso de Guanajuato que rechace tres iniciativas en defensa del aborto

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La organización de juristas comparece este miércoles 1 de julio ante la Comisión de Justicia de la LXVI Legislatura con un documento técnico que combina argumentos científicos, constitucionales y jurídicos por la defensa de la vida.

Solicitan que el Estado proteja la vida desde la concepción, en lugar de empujar a las mujeres al aborto.

René Bolio, representante de Abogados Cristianos: “El deber del Congreso no es facilitar el aborto. Es impedir que una mujer llegue sola, presionada o abandonada a considerar la muerte de su hijo como única salida.”

René Bolio, representante de la Asociación de Abogados Cristianos en Hispanoamérica, presentará ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato un análisis técnico de las iniciativas ELD 419/LXVI-I, ELD 420B/LXVI-I y ELD 424/LXVI-I, que pretenden despenalizar el aborto en el Estado.

Abogados Cristianos denuncia que estas tres iniciativas son rechazables porque contradicen la Constitución de Guanajuato, que reconoce expresamente a la persona desde su concepción hasta la muerte natural.

El documento parte de una premisa médica y embriológica: desde la fecundación existe un nuevo organismo humano vivo, genéticamente distinto, con desarrollo continuo. Las 12 semanas que fijan las iniciativas como frontera son una construcción jurídica, no un hecho biológico. El ser humano existe antes y después de ese plazo.

Abogados Cristianos alerta especialmente sobre la iniciativa ELD 420B, que no se limita al Código Penal sino que busca construir toda una arquitectura institucional para que el Estado destine recursos, personal y servicios al aborto. Para la Asociación, ese es exactamente el camino contrario al que debe tomar un Estado que tiene el deber constitucional de proteger la vida prenatal.

Abogados Cristianos presentará en el Congreso más de 35 medidas de apoyo real a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad: atención médica prenatal gratuita, apoyo psicológico, protección laboral y escolar, albergues, becas para madres adolescentes, agilización de la adopción, cuidados paliativos perinatales y un fondo estatal de maternidad.

“Guanajuato está ante una decisión histórica: proteger o abandonar al ser humano más indefenso. El deber del Congreso no es facilitar el aborto. Es impedir que una mujer llegue sola, presionada o abandonada a considerar la muerte de su hijo como única salida. La vida

humana no empieza cuando el legislador la reconoce. El legislador tiene el deber de reconocerla porque ya existe”