¿Ya te perdiste entre la multitud? Life360, te presenta 5 formas de disfrutar lo que queda del Mundial sin perder de vista a tu grupo

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Del estadio a los eventos de fans: cómo evitar que el resto del Mundial termine con un “¿dónde estás?”

Ciudad de México, julio de 2026. Después de varias semanas de Mundial, muchos aficionados ya aprendieron que el reto no siempre está dentro de la cancha. Encontrar a los amigos después de ir por comida, coordinar la llegada al estadio, reunirse en un Fan Fest, salir de un restaurante lleno o confirmar que todos llegaron bien a casa se ha vuelto parte de la experiencia.

A medida que el torneo entra en su recta final y los partidos concentran cada vez más emoción —y más gente—, mantenerse conectado con el grupo puede hacer la diferencia entre disfrutar el momento o pasar medio partido preguntando: “¿dónde estás?”.

Y es que el Mundial no sólo se vive en los estadios. También está en los Fan Fests, los restaurantes, las casas de amigos, las terrazas, las calles llenas de camisetas y los grupos que intentan coordinarse entre tráfico, multitudes, horarios distintos y poca señal.

Para Life360, la app de conexión y seguridad que ayuda a las personas a mantenerse cerca de quienes más les importan, estos momentos muestran algo muy simple: hoy, la coordinación también es parte de disfrutar los grandes eventos. Funciones como los “Círculos”, que permiten crear grupos privados para compartir ubicación en tiempo real, se han vuelto especialmente útiles en contextos donde la buena coordinación del grupo y mantenerse en contacto es clave.

Cuando hay miles de personas, coordinarse cambia

En un día normal, un “ya llegué” o un “te veo afuera” puede ser suficiente. Pero cuando hay miles de personas entrando y saliendo al mismo tiempo, la cosa cambia.

El punto de encuentro que parecía obvio puede estar saturado. La persona que “ya está llegando” quizá sigue atorada en el tráfico. El amigo que fue por comida puede tardar más de lo esperado. Y el chat del grupo puede llenarse de mensajes que nadie alcanza a contestar.

Por eso, antes de salir al estadio, al Fan Fest o a ver el partido con amigos, vale la pena pensar en la coordinación del grupo como parte del plan… y apoyarse en herramientas que simplifiquen esa comunicación sin depender únicamente de los mensajes.

5 formas de disfrutar lo que queda del Mundial sin perder a tu grupo

1. Definan un punto de encuentro antes de llegar

No esperen a estar entre miles de personas para decidir dónde verse. Elegir un punto claro —una entrada, una estación del Metro o Metrobus, una esquina o un lugar fácil de identificar— puede evitar confusiones cuando la señal falla o el grupo se separa.

2. Compartan su ubicación en tiempo real con las personas con las que van

No se trata de estar viendo el mapa todo el tiempo, sino de tener una forma sencilla de saber dónde está cada quien si alguien se retrasa, se separa o necesita ayuda para encontrar al grupo. Crear un Círculo dentro de Life360, con las personas con las que saliste permite tener esa referencia en tiempo real sin saturar el chat. Esto aplica para amigos, parejas, roomies, compañeros de trabajo o familia. La idea es simple: menos mensajes, más tranquilidad.

3. Acuerden cómo van a regresar

Muchas veces todos planean cómo llegar, pero nadie piensa en la salida. Después de un partido, un Fan Fest o una reunión, el tráfico suele concentrarse en los mismos puntos y todos quieren moverse al mismo tiempo. Tener claro quién maneja, quién se va en transporte público, quién pide auto por app o quién regresa acompañado puede hacer el cierre mucho más fácil. Incluso, saber cuándo alguien ya va en camino o llegó a casa puede dar mayor tranquilidad al grupo.

4. Mantengan el celular cargado

Parece obvio, pero en eventos largos el teléfono se usa para todo: boletos, fotos, mensajes, mapas, pagos y transporte. Tener suficiente batería —o una pila portátil— puede evitar que te quedes sin conexión justo cuando más necesitas compartir tu ubicación.

5. Si manejan, el partido termina cuando llegan a casa

La emoción del Mundial también puede distraer. Entre comentar la jugada, escuchar el partido, contestar mensajes o revisar el GPS, es fácil perder la concentración. De acuerdo con una encuesta de Life360, los conductores mexicanos se distraen casi el 30% del tiempo que conducen, ahora pensemos qué sucede cuando la selección acaba de anotar. Si hay un momento para tener cuidado no solo al manejar sino cuando transitamos en la calle, es este.

El Mundial es una oportunidad para celebrar, reunirse y compartir momentos memorables. Mantenerse conectado no significa estar pegado al teléfono, sino tener la tranquilidad de saber que las personas con las que decidiste vivir la experiencia están cerca, ubicables y bien.

Porque, al final, nadie quiere que los mejores momentos del partido se vean interrumpidos por una cadena interminable de mensajes como “¿Dónde estás?”, “¿Ya te fuiste?” y “¿Ya llegaste?”.

Sobre Life360

Life360, una empresa de seguridad y conexión familiar, mantiene a las personas cerca de sus seres queridos. Su aplicación móvil líder en el sector y los dispositivos de rastreo Tile permiten a sus miembros mantenerse conectados con las personas, mascotas y cosas que más les importan, gracias a una gama de servicios que incluyen compartir la ubicación, informes de conducción segura Con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, Life360, una empresa que prioriza el trabajo remoto, presta servicio a aproximadamente 91.6 millones de usuarios activos mensuales (MAU) en más de 150 países. Life360 ofrece tranquilidad y mejora la vida familiar cotidiana en todos los momentos importantes, grandes y pequeños. Para más información, visita life360.com.