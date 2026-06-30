México rompió la barrera y está en los octavos de final del Mundial 2026

El Tricolor venció 2-0 a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez para seguir soñando en casa

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección Mexicana dio un golpe de autoridad en el Estadio Ciudad de México al derrotar 2-0 a Ecuador y clasificar a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre fue superior desde el inicio y encontró recompensa al minuto 22, cuando Julián Quiñones definió un contragolpe para abrir el marcador. Apenas trece minutos después, Raúl Jiménez amplió la ventaja con un potente disparo desde la media luna tras una gran pared con el propio Quiñones, encaminando el triunfo mexicano antes del descanso.

En la segunda mitad, Ecuador intentó reaccionar, pero se encontró con una defensa mexicana impecable y con un seguro Raúl Rangel, quien volvió a mantener su portería en cero. El Tricolor administró la ventaja con inteligencia y generó las oportunidades más claras para aumentar la diferencia, respaldado por una afición que convirtió el estadio en una auténtica fiesta.

Además, el joven Gilberto Mora, de apenas 17 años, volvió a destacar en el once inicial, confirmando la confianza que Javier Aguirre ha depositado en él.

Con esta victoria, México consiguió su cuarto triunfo consecutivo en el Mundial 2026, manteniéndose invicto y sin recibir un solo gol en el torneo.

El conjunto nacional avanzó por primera vez a la siguiente ronda de una fase eliminatoria desde 1986 y ahora enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en casa.