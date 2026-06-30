Ataque deja hombre liquidado y dos heridos en Chiautla de Tapia

Desde Puebla
Presuntos problemas pasionales provocan un asesinato y dos lesionados en la mixteca poblana.
Dos lesionados, entre ellos una mujer y un hombre asesinado presuntamente por problemas pasionales en Chiautla de Tapia, mixteca poblana.
En la localidad Santa Ana Tecolapa, justo sobre la calle Aquiles Serdán.
La mujer sufrió un balazo en la cabeza y está grave en un hospital.
En tanto, el otro lesionado presentó un balazo en la boca y su estado de salud se reporta estable.
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