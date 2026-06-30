En Atlixco, Paco García inició pavimentación de la calle Revolución

Desde Puebla

Como parte del compromiso de Ariadna Ayala con el desarrollo de la infraestructura urbana, el tesorero municipal, Paco García en representación de la edil, comenzó la construcción con adoquín de la calle Revolución, en la colonia Agrícola Ocotepec.

El proyecto contempla la pavimentación con adoquín en el tramo comprendido entre las calles Hidalgo y Libertad, con el objetivo de mejorar la movilidad, fortalecer la conectividad y brindar mayor seguridad a las familias que transitan diariamente por esta vialidad.

Esta obra con sentido social forma parte de la estrategia de desarrollo que encabeza Ariadna Ayala, enfocada en ejecutar acciones con sentido social que respondan a las necesidades de las y los atlixquenses, priorizando proyectos que eleven la calidad de vida y contribuyan al crecimiento ordenado del municipio.