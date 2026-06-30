“Paké quiero más”: nuevo sencillo de la internacional banda “Maurino”

Su gira en México en el pasado mes de marzo fue un éxito total. Planean regresar en noviembre del presente año.

Grupo surgido en Ámsterdan, creado, dirigido y producido por el artista chileno-holandés Maurino.

Por Mino D’Blanc

“Paké quiero más” es el nuevo sencillo que la banda “Maurino” estrenó a nivel mundial el pasado viernes 26 de junio a las 00:00 horas y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El reconocido a nivel internacional cantante y compositor Maurino y su banda homónima creada y dirigida por él mismo, después de su exitosísima gira promocional que realizaron en México en el pasado mes de marzo presentan esta canción completamente rítmica en la que mezcla el género urbano con textos conscientes, completamente rítmica y cuya letra habla de forma crítica sobre la necesidad de tener siempre más y más.

El artista quien lleva su “Música del Mundo” no teme tocar temas sensibles tanto en solitario como con su grupo que para él son muy importantes.

En el mes de noviembre del presente año tienen planeada su próxima gira a México.

Estimadas y estimados lectores: pronto publicaremos una entrevista en exclusiva con Mandino. ¡No se la pierdan!

-Sobre el artista Maurino:

Hijo de exiliados, Mauricio Alarcón es un cantante, compositor y productor musical nacido en Chile y radicado en la ciudad de Ámsterdan, Países Bajos. Ha dejado sus huellas por los clubes y festivales no solo en Europa, sino a nivel orbe. Se ha ganado la vida como profesional de la música.

Con TenTemPiés, su primera banda, ha viajado por todo el mundo, llegando a tocar en escenarios icónicos como Lollapalooza en su país natla, dar conciertos en Bejing, China y logrando dos llenos totales en sus conciertos en el emblemático Paradiso de Ámsterdan.

Maurino, “el chileno de Holanda”, es el creador y actual organizador de Fiesta Macumba, el evento más grande de música latina en Países Bajos, que se realiza 70 veces al año en once ciudades, congregando más de 50,000 asistentes.

-Sobre la banda “Maurino”:

Creada, dirigida y producida por el propio artista hace cuatro años. En una banda que sigue creciendo a diario con su música única y contagiosa y que tiene más de cien mil reproducciones en todo el planeta. Dicha agrupación musical ha tocado en todo Europa en los más importantes y famosos festivales y con la que, como se menciona anteriormente, visitó la república mexicana en el mes de marzo del presente año.

-Integrantes de “Maurino”:

M. I. Alarcón Seguel en la voz principal, J. J. C. C. Tholei y C. J. Charlemagne que son vocalistas, J. M. J. Huiberts en la batería, K. H. Steege en la guitarra y J. D. Hoogerheide en el teclado.

-Discos y colaboraciones de “Maurino”:

“Ahora sí” en 2022, “Entre Mundos” en 2024, EP: “Entre Mundos” en 2025. Han tenido colaboraciones con el chileno Manuel García, el grupo español La Pegatina y el cantante, compositor y productor holandés-antillano Ir-Sais.

-Redes sociales de “Maurino”:

Sitio Web: https://maurinomusica.com

Instagram: https://www.instagram.com/maurino_musica/

YouTube: www.youtube.com/@maurinomusica

Spotify: https://open.spotify.com/intles/artist/7ub1AdmYtpkKtwwtFgBIWl?si=DX6uXJUOROeQCi6kEYUoiw