Aumenta cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

EL VALLE

Caracas, Venezuela.- La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela continúa agravándose. El más reciente balance oficial elevó este lunes a mil 719 el número de personas fallecidas y a 5 mil 34 los heridos, mientras cientos de rescatistas mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

De acuerdo con las autoridades venezolanas, los dos sismos, de magnitudes 7.5 y 7.2, registrados el pasado 24 de junio, han dejado además 15 mil 866 damnificados y severos daños en infraestructura, viviendas, hospitales, carreteras y servicios básicos en varios estados del país, siendo La Guaira una de las entidades más afectadas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que hasta el momento se han contabilizado 609 réplicas, incluida una de magnitud superior a 4 registrada este lunes, lo que ha complicado las tareas de rescate y mantiene en alerta a la población.

Las labores de búsqueda continúan con el apoyo de equipos de emergencia nacionales e internacionales. Aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar personas con vida, los cuerpos de rescate mantienen operaciones en edificios colapsados y zonas de difícil acceso. En las últimas horas se reportó el rescate con vida de un joven que permaneció atrapado durante cinco días bajo los escombros, hecho que renovó las esperanzas de familiares y brigadistas.

De manera paralela, el Gobierno venezolano trabaja en el restablecimiento de los servicios públicos. En La Guaira se ha recuperado gran parte del suministro eléctrico, del servicio de agua potable y de la red vial, mientras continúan las evaluaciones estructurales en miles de inmuebles afectados.

La comunidad internacional ha intensificado el envío de ayuda humanitaria, personal especializado en búsqueda y rescate, medicamentos y alimentos para atender la emergencia, considerada una de las peores catástrofes naturales registradas en Venezuela en las últimas décadas. Organismos internacionales advirtieron que miles de personas permanecen desplazadas y requieren asistencia urgente.