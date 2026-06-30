Urgente revisar condiciones de redes hidráulicas ante intensidad de lluvias

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La Asociación de Empresas de la Construcción (AECO) requirió un plan urgente y emergente para hacer frente a los efectos de las lluvias, reaccionar y prever ante fenómenos naturales cada vez más intensos que ponen en riesgo la vida y patrimonio de las personas.

En ese contexto, una lluvia extraordinaria en una ciudad puede generar daños por miles de millones de pesos en cuestión de horas, pues, el riesgo está cambiando y debemos prepararnos para ello.

Ante ello, la presidenta de la AECO, Marisol Ávila Cordova, postuló acciones emergentes coordinadas a través del Gobierno del Estado de Puebla, que sumen al Ayuntamiento de Puebla y de municipios conurbados, así como al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado y a la empresa Agua de Puebla, con el fin de garantizar los trabajos de desazolve y recuperación de drenajes.

Repasó que desde los años noventa no hay intervenciones importantes en los drenajes del Centro Histórico, mientras que en el caso del Bulevar Héroes 5 de Mayo se embovedo el Río de San Francisco, se colocó concreto hidráulico, taparon colectores pluviales y nunca consideraron la red pluvial, aunado a que los equipos hidroneumáticos prácticamente no se han modernizado por el concesionario del servicio de agua.

Recordó que, conforme la Asociación Mexicana a de Instituciones de Seguros (AMIS), en 2025, los daños asegurados provocados por lluvias, inundaciones y otros fenómenos hidrometeorológicos alcanzaron 11 mil 300 millones de pesos.

Por ello, ante los fenómenos hidrometereológicos se requiere de trabajos coordinados, recuperar y sustituir las redes de drenaje y alcantarillado, mantener las acciones de reforestación, así como la campaña de concientización sobre los efectos de tirar basura en márgenes de ríos y en la vía pública, así como su manejo correcto.

Destacó que las empresas de la AECO especializadas en temas hídricos y ambientales pueden sumarse con propuestas para detonar en forma inmediata acciones que eviten siniestros mayores.

“En este momento se trata de ponerse la camiseta todas y todos, mas allá de niveles de gobierno, debemos de crear conciencia de que esta es la ciudad y el estado que tenemos y que necesitamos salvaguardar para las actuales y próximas generaciones”, señaló.