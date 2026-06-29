En emotiva tanda de penales, Marruecos elimina a Países Bajos y vuelve a hacer historia

Los Leones del Atlas avanzaron en penales tras un partidazo en Monterrey

Leonardo Guzmán Hernández

Marruecos escribió un nuevo capítulo dorado en su historia mundialista al eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En un encuentro vibrante disputado en el Estadio BBVA de Monterrey, los africanos se impusieron 3-2 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y mantener el empate durante la prórroga.

Durante gran parte del partido, los dirigidos por Walid Regragui fueron superiores y generaron las ocasiones más claras, aunque se toparon con una extraordinaria actuación del arquero neerlandés Bart Verbruggen, quien evitó en repetidas ocasiones la caída de su arco.

Cuando parecía que Países Bajos tenía el boleto asegurado tras el gol de Cody Gakpo al minuto 72, Marruecos reaccionó con carácter y encontró el empate en el tiempo agregado gracias a un certero cabezazo de Issa Diop al 90+1.

En los tiempos extra, los Leones del Atlas mantuvieron el dominio territorial, pero nuevamente Verbruggen apareció con intervenciones decisivas para enviar el encuentro a la definición desde los once pasos.

Ya en la tanda, el guardameta Yassine Bounou volvió a convertirse en héroe al detener un penal, mientras Soufiane Rahimi, Chamseddine Talbi e Ismael Saibari convirtieron sus disparos para sellar el histórico pase marroquí.

Con esta victoria, Marruecos se instaló en los octavos de final del Mundial 2026 y confirmó que su histórica actuación en Catar 2022 no fue casualidad.

Los africanos ahora enfrentarán a Canadá por un lugar entre los ocho mejores del torneo, mientras Países Bajos quedó eliminado, pese a la sobresaliente actuación de Verbruggen, una de las grandes figuras del encuentro con múltiples atajadas que mantuvieron con vida a la Oranje hasta la tanda de penales.