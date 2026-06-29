Agua de Puebla dañó carpeta asfáltica en Diagonal Defensores de la República: Infraestructura

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Los daños ocasionados a la carpeta asfáltica en Diagonal Defensores de la República fueron ocasionados por la empresa Agua de Puebla, por drenajes obstruidos y falta de mantenimiento a la red, por lo que la Secretaría de Infraestructura exige a la concesionaria la inmediata intervención para evitar que sigan estas afectaciones en vialidades recientemente pavimentadas.

Al momento, personal de la dependencia retira el asfalto desprendido para evitar accidentes vehiculares.

El Gobierno del Estado reitera a la población que los trabajos de pavimentación con maquinaria propia se hacen con procesos de calidad para garantizar la movilidad segura a favor de la población.