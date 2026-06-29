Tonantzin Fernández impulsa a las mujeres con el programa “Mujeres Heroínas”

*- Las beneficiarias reciben apoyos económicos y herramientas para mejorar la calidad de vida de sus familias.*

Desde Puebla

*29 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* Bajo las premisas de no dejar a nadie atrás, reducir la brecha social y atender a los sectores más vulnerables, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa con la implementación del programa municipal Mujeres Heroínas, dirigido a madres de familia que son el único sustento de sus hogares.

Al respecto, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Lupita Fernández, agradeció a la presidenta municipal por impulsar programas y acciones con sentido social, enfocados en mejorar la calidad de vida de lo que representa el corazón del municipio: las familias.

Asimismo, exhortó a más mujeres a acercarse y conocer los programas de bienestar dirigidos a este y otros sectores de la población.

Por su parte, Tonantzin Fernández afirmó que las mujeres ocupan un lugar fundamental en su administración y reconoció que las madres que sostienen por sí solas a sus familias realizan una labor heroica, origen del nombre de este importante programa. Señaló que, más allá de representar un apoyo económico, constituye también un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación diaria.

“Ustedes son mujeres que sacan adelante a sus hijos y a sus familias; sabemos del gran esfuerzo que realizan todos los días para salir adelante y llevar el sustento a sus hogares. Eso es un acto heroico, y nosotros queremos reconocer ese esfuerzo y agradecerles por fortalecer nuestro municipio a través de sus familias”, expresó la presidenta municipal.

De igual forma, destacó que, además de los apoyos económicos, el programa contempla capacitaciones para el autoempleo y el emprendimiento, contribuyendo al empoderamiento de las mujeres. Asimismo, recordó que San Pedro Cholula cuenta con una Casa Carmen Serdán, espacio donde las mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia pueden recibir atención, acompañamiento y asesoría especializada.

La presidenta municipal también resaltó que, además de Mujeres Heroínas, su administración impulsa programas como Amoxtli, para la entrega de kits escolares y mochilas a niñas y niños de preescolar; Becas Quetzalcóatl, dirigidas a estudiantes universitarios para que continúen con su formación académica; y Becas Xelhua, destinadas a jóvenes deportistas de alto rendimiento, entre muchas otras acciones que contribuyen a transformar la vida de las y los beneficiarios.

Finalmente, se realizó la entrega de los apoyos económicos a las mujeres jefas de familia, quienes agradecieron a la presidenta municipal por impulsar estas acciones y señalaron que este recurso será destinado a atender las necesidades de sus hogares, adquirir productos de primera necesidad, fortalecer sus emprendimientos, comprar medicamentos y mejorar la calidad de vida de sus familias.