Mueren los cuatro integrantes de la banda venezolana Van Der Dijs tras los terremotos en Venezuela

EL IMPARCIAL

VENEZUELA.- La escena musical venezolana está de luto tras confirmarse la muerte de cuatro integrantes de la banda de rock Van Der Dijs, luego de los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

El Centro Cultural de Arte Moderno informó el jueves 25 de junio el fallecimiento de Manuel van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault, músicos vinculados a la escena emergente del país.

De acuerdo con el comunicado del Centro Cultural de Arte Moderno, retomado por medios venezolanos, los integrantes de Van Der Dijs se habían presentado apenas una semana antes en la Sala Experimental del recinto, como parte de la serie de conciertos “El Hades”, indicó El Diario.com.

La confirmación se da en medio de una emergencia nacional por los sismos que dejaron daños estructurales, edificios colapsados y operativos de rescate en distintas zonas de Venezuela.

¿Quiénes eran los integrantes colapsados y operativos de rescate en distintas zonas de Venezuela de Van Der Dijs que murieron?

El Centro Cultural de Arte Moderno identificó a los cuatro músicos fallecidos como integrantes de Van Der Dijs.

La agrupación estaba conformada por:

Manuel van Der Dijs, vocalista.

Gabriel Gómez, guitarrista.

Xander Hernández, bajista.

Abraham Foucault, baterista.

Los cuatro formaban parte de una propuesta vinculada al rock emergente venezolano.

Su fallecimiento fue recibido con mensajes de duelo por parte de espacios culturales, seguidores y personas cercanas a la escena musical.

¿Qué dijo el Centro Cultural de Arte Moderno?

El CCAM publicó un mensaje de condolencias para sumarse al duelo por la muerte de los músicos.

“CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs”, expresó el centro cultural en su cuenta de Instagram.

El recinto también recordó la presentación reciente de la banda en su Sala Experimental.

“Manuel, Gabriel, Xander y Abraham demostraron su dedicación y pasión por la música, en nuestra Sala Experimental hace solo una semana atrás, como una de las agrupaciones invitadas para la serie de conciertos titulada El Hades”, agregó.

¿Cuándo se habían presentado en el CCAM?

De acuerdo con el Centro Cultural de Arte Moderno, Van Der Dijs se presentó en su Sala Experimental una semana antes de la confirmación del fallecimiento de sus integrantes.

La banda formó parte de la serie de conciertos “El Hades”, un espacio dedicado a propuestas musicales dentro del recinto.

Ese detalle convirtió la noticia en un golpe directo para la comunidad cultural que había compartido recientemente con los músicos.

El mensaje del CCAM no solo confirmó las muertes, también funcionó como una despedida pública para una agrupación que comenzaba a abrirse camino en escenarios locales.

¿Qué se sabe sobre las circunstancias de su muerte?

La información confirmada hasta ahora señala que los cuatro integrantes fallecieron tras los terremotos ocurridos en Venezuela el 24 de junio.

Sin embargo, con los datos disponibles, no debe afirmarse de manera categórica el lugar exacto ni las circunstancias específicas en que murieron, salvo que una autoridad o fuente directa lo confirme.

En redes y algunos reportes periodísticos han circulado versiones sobre derrumbes y edificios colapsados, pero en una emergencia de esta magnitud es importante distinguir entre información confirmada, testimonios y datos todavía en revisión.

Lo verificable hasta ahora es la confirmación del CCAM sobre el fallecimiento de los cuatro músicos.

¿Por qué esta noticia impactó a la escena musical venezolana?

La muerte de los integrantes de Van Der Dijs ocurre en un contexto de duelo nacional.

Los terremotos del 24 de junio dejaron afectaciones en distintas regiones del país y una cifra de víctimas que continúa en actualización.

Dentro de ese panorama, la pérdida de una banda completa golpea de manera particular a la comunidad artística, porque muestra cómo una tragedia de gran escala también alcanza proyectos culturales, familias, amistades y espacios de creación.

El caso de Van Der Dijs se convirtió en una de las historias humanas que han surgido tras el desastre.

¿Qué se sabe de Van Der Dijs como banda?

Van Der Dijs era una agrupación venezolana vinculada a la escena del rock emergente.

Medios especializados la han relacionado con sonidos de rap-rock y nu metal, géneros que combinan guitarras, bajo, batería, voz intensa y elementos rítmicos cercanos al rap.

La agrupación había logrado espacios de presentación en recintos culturales y comenzaba a ser mencionada dentro de circuitos alternativos.

Su participación en “El Hades”, dentro del CCAM, reflejaba ese proceso de crecimiento.

¿Qué ocurre en Venezuela tras los terremotos?

Los terremotos del 24 de junio provocaron una emergencia en Venezuela. Reportes internacionales han documentado daños en edificios, personas heridas, familias damnificadas y operativos de búsqueda y rescate.

En Caracas y otras zonas afectadas, las autoridades han pedido evitar estructuras dañadas, permanecer en espacios seguros y atender las instrucciones de los cuerpos de emergencia.

El balance de víctimas sigue actualizándose conforme avanzan las labores de rescate y evaluación.

Por eso, cualquier cifra debe manejarse con cautela y con atribución a la fuente que la reporta.