Hazaña guaraní: Paraguay elimina a Alemania en penales y hace historia en el Mundial 2026

LA JORNADA

Paraguay dio un batacazo en el Mundial 2026 al imponerse 4-3 en penales -tras empatar 1-1 en tiempo regular- a la tetracampeona del mundo Alemania para avanzar a octavos de final, en el partido que se disputó en el estadio Boston.

Por la Mannschaft erraron sus disparos Kai Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah que sucumbieron ante el gigante portero paraguayo Orlando Gill. Mientras por Paraguay erraron Antonio Sanabria y Fabián Balbuena.

La Albirroja decidió afianzarse en el estilo de juego que por décadas le ha permitido competir en las eliminatorias sudamericanas y estableció un férreo muro defensivo, que una Alemania con poca creatividad pudo superar.

El conjunto guaraní apostó por aprovechar los contragolpes y la pelota detenida. Esta estrategia le dio frutos y al minuto 42 Julio Enciso remató dentro del área un centro de Matías Galarza para abrir la pizarra.

En la segunda mitad, cuando la Mannschaft tenía la posesión del balón pero con pocas ideas para superar la muralla defensiva paraguaya, Kai Haverz peinó el esférico dentro del área para vencer al guardameta Orlando Gill.

Ya en los tiempos extras, Jonathan Tah movió las redes con un certero cabezazo, pero fue anulado tras la revisión en el VAR por una falta de Waldemar Anton al portero guaraní.