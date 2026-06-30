IPSOS Pride 2026: Las personas esperan más coherencia de las marcas, mientras los derechos LGBT+ mantienen un fuerte respaldo a nivel global

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En América Latina, la protección contra la discriminación sigue siendo uno de los principales consensos sociales

A la vez, las expectativas hacia las marcas evolucionan y exigen mayor coherencia entre discurso y acciones

En el marco del Mes del Orgullo, Ipsos presentó los resultados de la edición 2026 de su estudio global LGBT+ Pride Report, realizado entre más de 19.000 personas en 26 países*. El informe muestra que, tras varios años de cambios en la opinión pública y señales de retroceso observadas en algunos indicadores durante los últimos años, las actitudes hacia las personas LGBT+ presentan hoy un escenario más matizado. A nivel global, el respaldo a los derechos y a la protección contra la discriminación se mantiene sólido, aunque persisten diferencias relevantes según los países y los temas analizados.

Las mayorías continúan apoyando medidas legales destinadas a prevenir la discriminación. El 52% respalda leyes que la prohíban en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y los servicios sociales, mientras que el 53% considera que las parejas del mismo sexo deberían poder contraer matrimonio legalmente, consolidando al matrimonio igualitario como uno de los principales consensos en torno a la igualdad LGBT+.

El estudio también muestra que, en términos generales, sigue habiendo más personas a favor que en contra de que las compañías promuevan activamente la igualdad LGBT+. Sin embargo, el apoyo a este tipo de iniciativas es menor que hace cinco años y presenta diferencias significativas entre países, lo que refuerza la importancia del contexto local a la hora de abordar estas conversaciones.

Otro de los hallazgos globales es que existe un amplio reconocimiento de la discriminación que enfrentan las personas transgénero. Asimismo, se observa un consenso cercano respecto de la responsabilidad que tienen gobiernos y organizaciones para garantizar que puedan acceder a servicios públicos y actividades de ocio sin restricciones. No obstante, las opiniones continúan siendo más divergentes cuando se trata de cuestiones específicas como el acceso a instalaciones segregadas por sexo, la cobertura de tratamientos médicos o la participación en actividades deportivas.

En América Latina, la región continúa exhibiendo niveles de aceptación superiores al promedio global en diversos indicadores vinculados con igualdad, reconocimiento de derechos y protección frente a la discriminación. Sin embargo, la tendencia también refleja una creciente exigencia hacia las organizaciones. Mercados como Argentina, Chile, México y Brasil registran caídas en el apoyo a las marcas que promueven activamente la igualdad LGBT+, una tendencia que sugiere expectativas cada vez más altas respecto de la coherencia entre los mensajes públicos y las prácticas concretas de las organizaciones.

Dentro de este contexto, Argentina continúa posicionándose entre los mercados más favorables de América Latina para hablar de diversidad e inclusión. El país registra algunos de los niveles más altos de apoyo regional en cuestiones centrales como el matrimonio igualitario y la protección contra la discriminación. El 65% de los argentinos considera que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse legalmente, por encima de Chile (57%), México (54%), Brasil (44%), Colombia (40%) y Perú (26%).

Sin embargo, los resultados también muestran una dinámica más compleja que la observada años atrás. Aunque Argentina mantiene altos niveles de respaldo a los principios de igualdad y no discriminación, el apoyo pierde intensidad cuando la conversación se desplaza hacia la representación en medios, la visibilidad pública o el activismo de marca. En este sentido, el estudio identifica una tendencia similar a la observada en otros mercados de América Latina: la inclusión continúa siendo valorada, pero las audiencias parecen exigir cada vez más consistencia entre los mensajes y las acciones.

“La edición 2026 del Pride Report muestra que, tanto a nivel global como en América Latina, el apoyo a la igualdad y la no discriminación sigue siendo sólido. Lo que observamos es una mayor exigencia respecto de cómo estos temas son abordados por las instituciones y las marcas. Argentina continúa siendo uno de los mercados más favorables de la región para hablar de diversidad e inclusión, especialmente cuando el mensaje está asociado a derechos y respeto. Sin embargo, las personas esperan cada vez más coherencia entre el discurso y las acciones. El desafío para las organizaciones no pasa por sumarse a una conversación durante una fecha determinada, sino por demostrar con hechos que la inclusión forma parte de su cultura, sus políticas y de la experiencia que ofrecen todos los días”, señaló Martín Tanzariello, Director de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina.

ANEXO | PRINCIPALES HALLAZGOS DE ARGENTINA Y LATAM

Argentina sigue siendo uno de los mercados más favorables de América Latina para hablar de diversidad e inclusión

Argentina mantiene niveles comparativamente altos de apoyo en la región en indicadores vinculados con aceptación, reconocimiento y derechos. El país continúa ofreciendo un contexto favorable para conversaciones sobre diversidad e inclusión, especialmente cuando se relacionan con respeto, igualdad y no discriminación.

Datos destacados:

El 58% apoya que las personas LGBT+ sean abiertas respecto de su orientación sexual o identidad de género.

Argentina se ubica muy cerca de Chile (59%) y por encima de México (56%), Colombia (52%), Brasil (51%) y Perú (45%).

El 65% considera que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse legalmente.

Argentina supera a Chile (57%), México (54%), Brasil (44%), Colombia (40%) y Perú (26%) en este indicador.

Sin embargo, el apoyo ya no crece de manera lineal: el respaldo al matrimonio igualitario o algún tipo de reconocimiento legal para parejas del mismo sexo pasó de 82% en 2021 a aproximadamente 65% en 2026 (-17pp).

2. Las marcas tienen permiso para actuar, pero ya no alcanza con “subirse al Pride”

El apoyo a que las compañías promuevan activamente la igualdad LGBT+ continúa siendo relevante en Argentina, aunque con una caída significativa respecto de los niveles observados hace cinco años.

Los resultados sugieren que la inclusión corporativa sigue siendo una expectativa para las organizaciones, aunque con una demanda creciente de coherencia entre comunicación, cultura interna, políticas para colaboradores, experiencia de cliente y vínculo con las comunidades.

Datos destacados:

El 45% apoya que las compañías y marcas promuevan activamente la igualdad LGBT+.

El 16% se manifiesta en contra.

Argentina se ubica en niveles similares a Chile (45%) y México (45%), por debajo de Brasil (49%) y por encima de Colombia (44%) y Perú (31%).

El apoyo cayó de 59% en 2021 a 45% en 2026 (-14pp).

3. El consenso es más fuerte en derechos que en visibilidad

Los argentinos muestran niveles más altos de apoyo a la igualdad y la protección contra la discriminación que a las expresiones más visibles de representación LGBT+.

Los resultados sugieren que el principio de igualdad conserva un respaldo más amplio que la demanda explícita de una mayor visibilidad LGBT+ en contenidos, medios y publicidad.

Datos destacados:

El 58% apoya leyes que prohíban la discriminación contra personas LGBT+ en ámbitos como empleo, educación, vivienda y servicios sociales.

El 72% considera que las personas lesbianas, gays y bisexuales deberían estar protegidas frente a la discriminación.

El 74% sostiene la misma posición respecto de las personas transgénero.

El apoyo a una mayor presencia de personajes LGBT+ en televisión, cine y publicidad alcanza el 34%. Evolución reciente Argentina:

El apoyo a una mayor representación LGBT+ en medios cayó de 49% en 2021 a 34% en 2026 (-15 pp).

El apoyo a las muestras públicas de afecto entre personas LGBT+ descendió de 49% a 40% (-9 pp).

4. La agenda trans concentra las opiniones más divididas

Argentina muestra un alto reconocimiento de la discriminación que enfrentan las personas trans, aunque aparecen mayores diferencias cuando se analizan medidas o políticas específicas.

Datos destacados:

El 72% considera que las personas trans enfrentan mucha o bastante discriminación en la sociedad.

Argentina se ubica en niveles similares a México (72%), Chile (73%) y Perú (73%), y por debajo de Brasil (75%) y Colombia (75%).

El 74% apoya la protección de las personas trans frente a situaciones de discriminación. Políticas específicas Argentina:

El 50% está de acuerdo con que las personas trans utilicen baños o instalaciones de un solo sexo que correspondan con su identidad de género; el 40% está en desacuerdo.

El 49% apoya que los sistemas de salud cubran los costos asociados a la transición; el 39% está en desacuerdo.

El 53% está de acuerdo con que adolescentes trans puedan acceder a tratamientos de transición con consentimiento parental; el 34% está en desacuerdo.

El 23% apoya que atletas trans compitan según el género con el que se identifican; el 45% está en desacuerdo.

Los resultados muestran una mayor cautela frente a la visibilidad, el activismo de marca y algunos de los temas más debatidos de la agenda trans. El desafío para las organizaciones no parece ser abandonar las iniciativas de inclusión, sino avanzar hacia estrategias más consistentes, segmentadas y sostenidas en el tiempo.