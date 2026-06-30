Durante 2024, 35 193 personas adolescentes fueron imputadas por la presunta comisión de un delito

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De cada 10 personas adolescentes imputadas por la presunta comisión de un delito, 8 fueron hombres.

En materia de justicia penal para adolescentes, se registraron 27 912 víctimas en las carpetas de investigación iniciadas. De este total, 6 de cada 10 víctimas fueron mujeres

Al cierre de 2024, había 4 095 personas adolescentes con alguna medida de sanción, de las cuales 64.3 % se encontró con medida no privativa de la libertad y 35.7 %, con alguna medida privativa o restrictiva de la libertad.

En 2024, 1 562 personas adolescentes ingresaron a los centros de internamiento estatales.

A una década de la reforma en materia penal para adolescentes en conflicto con la ley, que se materializó con la publicación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (Lnsijpa), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados del programa Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026. Con esta segunda edición de las EPACOL, se incorporan los datos de 2024 a la serie histórica de 2017 a 2023.

Las EPACOL 2026 se conforman de 48 variables e indicadores que sistematizan información del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE), el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE), el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) y las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR).

EPACOL2025_CP