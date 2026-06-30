Día Mundial de la Zoonosis: 3 de cada 4 enfermedades infecciosas nuevas tienen origen animal

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Se estima que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes provienen de animales, lo que convierte a la prevención en la herramienta más eficaz para proteger la salud pública.

En México, hasta la Semana Epidemiológica 22 de 2026 se han notificado 904 casos acumulados de enfermedades zoonóticas bajo vigilancia epidemiológica, un recordatorio de que estos padecimientos siguen presentes y requieren acciones preventivas permanentes.

La innovación científica, la vacunación, la bioseguridad y la vigilancia epidemiológica representan una infraestructura silenciosa que protege la salud de las personas, los animales y el medio ambiente.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal, es decir 3 de cada 4.1 Esta cifra evidencia una estrecha relación entre la salud humana y la salud animal. En el marco del Día Mundial de la Zoonosis, que se conmemora el 6 de julio, especialistas afirman que la prevención de estas enfermedades inicia en la salud animal y hacen un llamado a fortalecer una cultura de prevención que permita anticipar riesgos antes de que se conviertan en emergencias sanitarias.

Las enfermedades zoonóticas son aquellas que pueden transmitirse entre animales y humanos mediante contacto directo, alimentos contaminados o vectores como mosquitos, garrapatas o pulgas.2 A lo largo de la historia, padecimientos como la rabia, el ébola o la malaria han demostrado el impacto que pueden tener sobre la salud pública, mientras que en las últimas décadas enfermedades emergentes como MERS, influenza aviar3, COVID-194 o el Hantavirus5, han reforzado la importancia de mantener sistemas de vigilancia y prevención cada vez más sólidos.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente a la Semana Epidemiológica 22 de 2026, en México se han registrado 904 casos acumulados de enfermedades zoonóticas sujetas a vigilancia epidemiológica6, cifra que confirma que estos padecimientos continúan representando un desafío permanente para el sistema de salud y para los sectores productivos vinculados con los animales.

Los riesgos de zoonosis se hacen presentes en distintos contextos cotidianos y su prevención es una tarea de todos los días. Iniciando por los animales de compañía, mantener esquemas de vacunación y desparasitación interna y externa, así como llevarlos periódicamente al veterinario, puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades como la rabia, la leptospirosis o aquellas transmitidas por pulgas y garrapatas. Mientras tanto, en el sector pecuario, la implementación de programas de bioseguridad, vacunación, monitoreo sanitario y vigilancia epidemiológica es fundamental para proteger la salud de los animales, garantizar una producción segura de alimentos y disminuir el riesgo de transmisión hacia las personas.

“Muchas de las enfermedades infecciosas emergentes pueden originarse en la interacción entre animales, personas y el entorno. Por ello, la mejor estrategia es prevenir. Cada vacuna aplicada, cada programa de vigilancia epidemiológica y cada innovación en salud animal fortalecen una red de prevención que protege a las personas, favorece una producción de alimentos más segura y contribuye a un planeta más saludable”, señaló Leonardo Burcius, Director General de MSD Salud Animal en México.

Bajo el enfoque One Health (Una Sola Salud), MSD Salud Animal impulsa soluciones que reconocen la conexión entre la salud animal, la salud humana y el medio ambiente. La compañía invierte aproximadamente el 50% de sus ganancias globales en investigación y desarrollo, impulsando vacunas, tratamientos biológicos, herramientas diagnósticas y tecnologías orientadas a fortalecer la prevención y el bienestar animal.

Asimismo, durante la última década ha destinado más de 10 millones de dólares en becas para estudiantes de medicina veterinaria en todo el mundo, además de colaborar con universidades y asociaciones profesionales para promover la educación continua y el acceso a herramientas de vanguardia, contribuyendo a formar especialistas preparados para enfrentar los retos sanitarios del futuro.

En un contexto donde la mayoría de las enfermedades infecciosas emergentes tienen origen animal, invertir en ciencia, innovación y prevención representa una estrategia esencial para fortalecer la salud pública. Cada acción preventiva implementada en una mascota, una unidad pecuaria o un sistema de vigilancia epidemiológica contribuye a reducir riesgos, proteger a las comunidades y construir un futuro más resiliente bajo el principio de Una Sola Salud.

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Acerca de MSD Salud Animal

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Salud Animal, una división de Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Salud Animal ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Salud Animal se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Salud Animal tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para más información, favor de visitar la página https://www.msd-salud-animal.mx/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn e Instagram.

Sobre ONE HEALTH

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Salud Animal apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com.​ Además, visita la página https://www.msd-salud-animal.mx ​ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.