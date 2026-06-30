CMIC Puebla conoce detalles técnicos en la construcción del“Puente de la Transformación”

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Es ejemplo de justicia social y desarrollo regional que consolida la movilidad y la productividad

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Puebla (CMIC Puebla) llevó a cabo una Sesión Informativa en la que sus afiliados sostuvieron un encuentro con el Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, José Manuel Contreras de los Santos, para conocer los retos, los detalles técnicos y el trabajo realizado para concluir el “Puente delaTransformación”, obra que llegó para sustituir a la Panga, mejorando sustancialmente la seguridad y los tiempos de traslado para los habitantes de esta zona.

En el marco de esta reunión celebrada en el “Salón del Constructor” de la CMIC, el presidente de la CMIC Puebla, Raymundo del Valle Lafont, dio una cordial bienvenida al Secretario y subrayó la importancia de que los industriales de la construcción conozcan de primera mano los proyectos estratégicos que transforman la entidad.

Del Valle Lafont recordó que el beneficio de activar la construcción en Puebla es que los beneficios de la derrama económica se quedan en la entidad, en las empresas, con los trabajadores locales y sus familias, impulsando hasta 70 ramas económicas que este sector activa al realizar sus trabajos de construcción.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, explicó a detalle el proyecto, construcción y conclusión del “Puente delaTransformación”, obra que se realizó tras más de 70 años de haber sido solicitada por los pobladores y visitantes de la Junta Auxiliar de San Baltazar Tetela para cruzar hacia Los Ángeles Tetela, trayendo un beneficio regional directo a más de 1.8 millones de personas, permitiendo impactar positivamente todos los sectores, como la Ruta del Mezcal por ejemplo.

El Secretario reconoció el compromiso y la calidad que los técnicos y trabajadores realizaron con empeño para concluir esta obra, que contempló 28 pilas de concreto para cimentarlo, con el uso de plataformas y grúas especiales, como la lanzadora de trabes, con la aplicación de concreto de alta especificación para obtener mejor resistencia, con la colocación de 28 trabes de hasta 40 toneladas y la colocación de 800 prelozas fabricadas en sitio, así como trabajos de paisajismo y urbanismo.

Concluyó señalando que esta obra ya está en funcionamiento, y que este trabajo lleva justicia social para los pueblos originarios de esta zona, tras más de 70 años esperando esta obra.

El Puente de la Transformación representa una obra de justicia social y humanismo, al reducir significativamente los tiempos de traslado y brindar mayor seguridad a las familias de la región. La nueva infraestructura sustituye el uso de la antigua Panga, ofreciendo un impacto poblacional que beneficiará directamente a miles de familias, facilitando el acceso a servicios de salud, emergencias médicas y actividades comerciales con la capital poblana y en la región, mejorando la movilidad de 1.8 millones de habitantes.

El Secretario detalló que la obra requirió una inversión superior a los 292.6 millones de pesos y que se intervinieron 480 metros lineales para comunicar en primera instancia a la junta auxiliar San Baltazar Tetela con Los Ángeles Tetela. Además, destacó que los trabajos ponen a Puebla a la vanguardia en procesos constructivos, empleando más de 5 mil metros cúbicos de concreto, un volumen equivalente a llenar por completo dos albercas olímpicas estándar.

Por su parte, el presidente de la CMIC Puebla, Raymundo del Valle Lafont, refrendó el respaldo de los agremiados, recordando la vocación y trabajo que CMIC tiene como un órgano oficial de consulta especializado para los tres niveles de gobierno.

La CMIC Puebla reconoce el esfuerzo del Gobierno del Estado por concretar obras que transforman la vida de los poblanos y reitera su compromiso de colaborar en la ejecución de proyectos que consoliden la movilidad, la productividad y el bienestar de la región.