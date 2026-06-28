Imparable lluvia provoca inundaciones y colapsa Puebla capital

Desde Puebla

Se brota el agua de drenaje cada vez que llueve, ya se reportó varias veces a Agua de Ouebla y no hace caso.

Las aguas negras corrieron por todo Río Verde y después se queda estancada y huele mucho a drenaje.

Es calle Río Verde entre boulevar Circunvalación y San Claudio.

La fuerte lluvia de este domingo por la tarde dejó afectaciones en diversos puntos de la capital poblana, como el puente de la Central de Abasto, así como el mercado de Sabores y algunas tiendas del Centro Histórico.

La lluvia comenzó después de las 4 de la tarde en algunos puntos de la ciudad, como en el norte, acompañada de granizo, provocó la inundación en el mercado de Sabores, así como en diversas vialidades del Sur de la capital.

Asimismo, en la calle República de Argentina de la Cñcolonia las Hadas se registró la caída de un árbol, lo mismo sucedió en el bulevar Carlos espíritu Camacho esquina 11 Sur.