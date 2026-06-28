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Video: Lluvia derrumba árbol en la Recta a Cholula y mata a una persona

By Roberto Desachy / 28 junio, 2026

Desde Puebla

Árbol cayó sobre un automóvil en la Recta a Cholula.

Ocasionó la muerte de una persona.

Elementos de Bomberos y Protección Civil, en la zona.

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