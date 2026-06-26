Todo un éxito la presentación del disco “Cancún” de LuisE

El talentoso cantante y compositor poblano demuestra que está hecho para triunfar en las grandes ligas de la música.

Por Mino D’Blanc

En días pasados en Auditorio del Museo Textil La Constancia el talentoso cantante y compositor poblano LuisE presentó “Cancún”, su nueva producción discográfica, de la cual, todas las canciones que incluye son de él mismo, algunas en coautoría y en el que también cuenta con colaboraciones de artistas mexicanos, como extranjeros.

En dicha presentación estuvieron presentes además de sus fans, representantes de diferentes medios de comunicación, personalidades de la industria, familiares y amigos del artista, quienes corroboraron que LuisE está hecho para competir en las grandes ligas de la música.

Y no es para menos, ya que ha sabido explorar de manera más que perfectible los diferentes géneros en los que compone, sabiendo fusionar extraordinariamente las letras de sus canciones con la línea melódica, armónica y rítmica de cada una de ellas, dando como resultado que sean temas que atrapan al escucha desde el primer momento.

En tan emotivo e inolvidable concierto estuvo acompañado por la Big Band Blanco y Negro, integrada por piano, teclados, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería y percusiones y bajo la batuta del reconocido tecladista, director, compositor, arreglista y productor musical Jorge Humberto Sánchez Castuera, quien de hecho, fue el que hizo toda la producción y arreglos de cada una de las canciones que incluyen “Cancún”, disco inspirado en la nostalgia y la vida nocturna del paradisiaco puerto del estado de Quintana Roo. Cabe mencionar que el artista, quien tiene 22 años de edad, ha vivido grandes momentos en dicho lugar. Este disco representa la etapa más madura, honesta y definida de su carrera hasta la fecha.

Las canciones que interpretó durante la presentación del disco “Cancún” son:

1.- “Primera Vez” en género Afrobeat.

2.- “BFF” en House.

3.- “Loco” en House.

4.- “Atardecer” en Afrobeat.

5.- “Cancún” Feat. Gwzca, Caizer y Azdek, en Afrohouse; cabe mencionar que dicha canción la hizo en coautoría con Guillermo Huesca y Azdek.

6.- “Ella baila” en Afrobeat y en coautoría con Irving Guerrero.

7.- “Fuckfriends” Feat. Amillan y composición de ambos artistas, en Afrobeat.

8.- “Mañana” en Abrobeat.

9.- “Sobredosis” Feat. Kaos! y con quien compartió el escenario para cantarla; dicha canción es coautoría de él con Cedirc Olivier y en R&B.

10.- “Corazoncito” Feat. Verónica y con quien también la interpretó en vivo. Autoría de LuisE y Ximena Marai, en Afrobeat.

11.- “El Primero” en Bachata.

12.- “Llegaste a mí” en Bolero.

13.- “Bossad” en coautoría con Jesús Duarte, en Bossanova.

14.- “Todo me Recuerda a Ti” en Bolero Chachacha.

15.- “Cali” Feat. Zerafina, en Salsa.

Durante el espectáculo tuvo tres cambios de vestuario muy ad hoc cada uno a las canciones que interpretaba en el momento.

Además, en algunas canciones participaron una pareja de extraordinarios bailarines integrada por Ximena Marai y Diego González.

Su interacción con el público asistente fue constante y directa, de manera muy amistosa, muy familiar, lo que hizo que el tiempo se pasara como agua.

El escenario fue en cámara negra con una pantalla en la parte de atrás, lo que revistió también mucho el concierto que duró dos horas, aproximadamente.

LuisE agradeció a cada uno de los presentes su asistencia. Muy en especial recalcó su gratitud a la organización musical Blanco y Negro, presidida por los hermanos Raúl y Francisco Ramírez, misma que le ha brindado todo su apoyo en su carrera desde que inició y respaldó toda la producción del disco.

“Cancún” ya estará disponible muy pronto en todas las plataformas digitales.

Las redes sociales de LuisE son: Instagram, TikTok y YouTube: @yosoyluise y Facebook: LuisE.

-Sobre LuisE:

Su nombre completo es Luis Emiliano Sánchez Martínez, su seudónimo como artita es LuisE y firma sus canciones como Luis Emiliano.

Representa a una generación de creativos que entienden a la música como un proceso de transformación constante. Basta mencionar que “El Primero” que es el último sencillo que ha lanzado cuenta ya con más de 150K visitas en Youtube.

Con más de seis años de trayectoria, su proyecto se ha consolidado a partir de la exploración creativa, el riesgo y una búsqueda clara de identidad, evolucionando más allá de géneros o de fórmulas establecidas.

La evolución del talentoso cantante y compositor se comenzó a consolidar con “COSMOS” lanzado en el año 2024 y que es un proyecto conceptual que marcó un punto de inflexión en su carrera. Más allá de los géneros, “COSMOS” destacó por su coherencia estética y madurez autoral con temas como “Ojitos”, conectando con audiencias no solo nacionales, sino internacionales y ampliando el alcance del proyecto. Cabe destacar que participó con dicha canción en la instancia final en el concurso de la reconocida Paty Cantú para abrir su concierto en el icónico Auditorio Nacional.

LuisE durante el último año ha fortalecido su identidad desde la autoría total. Un ejemplo claro es el lanzamiento de “Loco” en colaboración con Mexazon, canción que fue producida, escrita y dirigida totalmente por él mismo, incluyendo su parte audiovisual. Asimismo, su colaboración con la cantautora argentina Ammillan en “Fuckfriends” y su participación en espacios selectivos de formación dentro de TCSACM 10G de la Sociedad de Autores y Compositores de México refleja su interés por el intercambio creativo internacional.

Ha participado en dos ediciones de “40 Básico”, en showcases en la Universidad Anáhuac Puebla y en un evento de “Pasión FM”, en los que ha consolidado su propuesta en formato en vivo. Ha sido galardonado con el Premio TELEBYN, el “40 Básico” de Grupo Tribuna Puebla y el Premio “Pasión” de Cinco Radio Puebla.