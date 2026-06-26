Jacqie Rivera fue invitada especial en el concierto de Gloria Trevi el sábado 20 de junio en el Auditorio Nacional

Le rindieron un emotivo homenaje a Jenni Rivera “La Diva de la Banda”.

La joven y talentosa cantante fue invitada también a una lucha libre y convivió con famosos gladiadores.

Por Mino D’Blanc

La noche del pasado sábado 20 de junio en el icónico Auditorio Nacional en la Ciudad de México, la reconocida a nivel mundial cantante Gloria Trevi en su concierto recibió como invitada a Jaqie Rivera para rendir un sentido a su mamá, la extinta Jenni Rivera, quien es, ha sido y será “La Diva de la Banda”.

Frente a los cerca de los diez mil espectadores que le caben al inmueble, ambas artistas interpretaron juntas “Un abrazo”, canción llena de significado que se transformó en un tributo lleno de amor, respeto y memoria hacia la célebre artista, quien hay que recordar que trascendió a la eternidad de la música y del espectáculo el día miércoles 9 de diciembre del 2012 en un trágico accidente aéreo.

Antes de invitar a Jacqui Rivera al escenario, Gloria Trevi dedicó unas palabras que conmovieron al público: “quiero presentarles a una chica que canta precioso, hija de una amiga mía de mi alma y mi corazón”, expresó visiblemente emocionada. Los asistentes la recibieron con una extraordinaria ovación.

El encuentro de ambas cantantes representó mucho más que una colaboración musical, ya que fue un momento de unión entre dos generaciones de artistas y un excelso reconocimiento al legado de Jenni Rivera de quien su música y su mensaje continúan trascendiendo fronteras y conectando con millones de personas.

Como parte de su visita a México, Jacqie Rivera también tuvo la oportunidad de acercarse a una de las tradiciones más emblemáticas del país. El viernes 19 fue invitada de honor por el Consejo Mundial de Lucha Libre durante la función “Fantasticamania México”. Ella disfrutó del espectáculo de dicho deporte-espectáculo mexicano, convivió con figuras del ring y conoció de cerca la pasión que rodea a dicha disciplina que forma parte de la identidad deportiva y cultural de México a nivel mundial e historia. Entre los luchadores con quienes Jacqie Rivera compartió ese momento tan memorable para ella estuvieron Kemonito, Okumura y Yutani, además de otros gladiadores que fueron parte de tan emotiva celebración.

La visita de Jacqie Rivera a nuestro país dejó momentos inolvidables que celebran la música, las tradiciones y el vínculo profundo que existe entre el público mexicano y la familia Rivera. A través de su voz y de su presencia, la artista continúa honrando el legado de su madre, mientras escribe su propia historia dentro de la música.