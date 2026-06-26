Aumentaron las exportaciones 25.4% y las importaciones 24.0% a tasa anual, en mayo de 2026

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Saldo de la balanza comercial de mercancías

En mayo de 2026, la información oportuna de comercio exterior registró un superávit comercial de 2 259 millones de dólares (mdd).

Dicho superávit se compara con el de 4 520 mdd reportado en abril. La reducción del superávit comercial, entre abril y mayo, se originó de un menor superávit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 7 216 mdd, en abril, a 4 901 mdd, en mayo—, toda vez que el déficit de la balanza de productos petroleros se mantuvo en un nivel similar —que pasó de 2 696 mdd a

2 642 mdd, en esa misma comparación—.

Para los primeros cinco meses de 2026, la balanza comercial presentó un superávit de 5 767 mdd. En el mismo periodo de 2025 reportó un superávit de 918 mdd.

Exportaciones totales de mercancías

En el quinto mes del año en curso, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 69 544 mdd, monto superior en 25.4 % al del mismo mes de 2025. Dicha tasa resultó de avances de 25.6 % en las exportaciones no petroleras y de 18.0 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 27.2 % en las dirigidas a Estados Unidos y de 17.7 % en las canalizadas al resto del mundo.

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