Día Mundial contra el Abandono de las Mascotas: el compromiso que transforma vidas

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Ciudad de México, junio de 2026.- México se encuentra entre los países con mayor índice de abandono animal en América Latina. Se estima que más de 29 millones de perros y gatos viven en situación de calle o vulnerabilidad, una realidad que evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de tenencia responsable y promover el bienestar animal.

En el marco del Día Mundial contra el Abandono de las Mascotas, esta fecha busca generar conciencia sobre el compromiso que implica integrar a un perro o gato como parte de la familia, garantizando su cuidado, protección y calidad de vida durante todas las etapas de su vida.

En los últimos años, el bienestar animal ha cobrado mayor relevancia entre los tutores, quienes buscan ofrecer experiencias que contribuyan a la salud física y emocional de sus lomitos. Actividades como los paseos diarios, el juego, la estimulación mental y la creación de espacios cómodos dentro del hogar fortalecen el vínculo y favorecen una convivencia más sana y duradera.

“La tenencia responsable comienza mucho antes de llevar una mascota a casa y continúa durante toda su vida. Cada momento de cuidado, atención y convivencia fortalece el vínculo con nuestros peludos y contribuye a reducir situaciones de abandono”, señaló Laura Torrado, Head of Market Expansion de Laika México.

Parte de este compromiso también implica adaptar los cuidados a las distintas temporadas del año. Con la llegada de las lluvias, por ejemplo, es importante mantener rutinas que favorezcan el bienestar de perros y gatos, así como contar con accesorios que les permitan mantenerse cómodos y seguros durante sus actividades diarias. Impermeables, correas resistentes al agua, camas de secado rápido y juguetes para interiores son algunas alternativas que ayudan a mantener su calidad de vida incluso en días de mal tiempo.

Especialistas en bienestar animal coinciden en que atender las necesidades específicas de cada mascota, generar experiencias positivas y promover hábitos de cuidado constantes fortalece el vínculo con sus familias y fomenta una convivencia más responsable.

En este contexto, plataformas especializadas como Laika han ampliado su oferta de productos y servicios orientados al bienestar animal, incorporando soluciones que acompañan a perros y gatos en distintas etapas de su vida y responden a necesidades específicas según la temporada.

Más allá de la adopción, combatir el abandono implica construir una cultura de responsabilidad y compromiso permanente. Dedicar tiempo, atención y cariño a nuestros compañeros de vida es una de las formas más efectivas de promover su bienestar y contribuir a que más animales encuentren y permanezcan en un entorno seguro, estable y afectivo.

Sobre Laika

Laika es la plataforma líder en Latinoamérica dedicada al bienestar y cuidado integral de las mascotas. Fundada en Colombia en 2018, combina tecnología, conveniencia y empatía para ofrecer productos curados por veterinarios, servicios especializados y una experiencia omnicanal enfocada en la confianza. Con presencia en Colombia, Chile, Perú y México, y más de un millón de usuarios activos, Laika promueve la tenencia responsable y el bienestar animal a través de su membresía Laika Member, que ofrece asistencia veterinaria 24/7, envíos preferenciales y apoyo permanente a refugios y rescatistas independientes. Más que una app, Laika es una comunidad petlover que transforma la manera en que las familias cuidan y se relacionan con sus mascotas, creando un verdadero Universo Peludo hecho para su bienestar y tu tranquilidad.