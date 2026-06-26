De Marte a la industria: cómo la tecnología espacial está redefiniendo la confiabilidad de los datos en operaciones críticas

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Sensores desarrollados para soportar algunos de los entornos más extremos conocidos hoy ayudan a optimizar energía, reducir riesgos operativos y fortalecer la resiliencia industrial en la Tierra.

Mientras en Marte ayudan a entender condiciones extremas, en la Tierra esa misma tecnología permite a la industria anticiparse a fallas, reducir tiempos muertos, optimizar energía y operar con información confiable.

Cuando la humanidad logró llevar instrumentos científicos al cráter Jezero, en Marte, uno de los mayores desafíos no fue únicamente aterrizar un rover a millones de kilómetros de distancia, sino garantizar que cada sensor continuara entregando datos precisos en un entorno donde el margen para el error es prácticamente nulo.

Temperaturas extremas, radiación constante, tormentas de polvo, presiones inferiores al 1% de las registradas en la Tierra y la imposibilidad absoluta de realizar mantenimiento convierten al planeta rojo en uno de los bancos de prueba más exigentes para cualquier tecnología de medición.

En ese escenario, tecnologías desarrolladas por Vaisala forman parte de las misiones científicas que hoy analizan la atmósfera marciana, una experiencia que trasciende la exploración espacial para convertirse en una referencia de confiabilidad aplicable a sectores estratégicos de la economía global.

De la exploración espacial a la continuidad operativa

Lo que ocurre en Marte tiene implicaciones directas en la industria terrestre. La misma capacidad tecnológica que permite obtener datos precisos en condiciones extremas hoy está siendo aplicada en operaciones donde la disponibilidad, la seguridad y la eficiencia energética son críticas.

A bordo del rover Perseverance, tecnologías de Vaisala, como HUMICAP® (primer sensor de humedad capacitivo de película delgada del mundo) y BAROCAP® (sensor de presión micromecánico basado en silicio), han demostrado estabilidad operativa durante años bajo condiciones imposibles de replicar en laboratorios convencionales.

Para la industria, esta experiencia se traduce en ventajas concretas:

Operación continua en entornos altamente exigentes, desde zonas desérticas y plataformas offshore hasta instalaciones farmacéuticas y salas limpias.

Menor necesidad de recalibración y mantenimiento.

Reducción de fallas instrumentales y paros no programados.

Mayor seguridad operativa al disminuir la exposición de personal en áreas de alto riesgo.

“Marte representa uno de los entornos de validación más exigentes para cualquier tecnología de medición. Si un sensor puede operar con precisión en el cráter Jezero, sabemos que puede responder con alta confiabilidad en una planta de energía, un centro de datos o una instalación industrial crítica”, señala Alberto Cortés, Director LAM, Vaisala Mediciones Industriales.

El ejecutivo comenta que, en el espacio, una medición incorrecta puede comprometer años de investigación científica. En la industria, puede traducirse en pérdidas millonarias, interrupciones operativas o incumplimientos regulatorios. Por ello, puntualiza, la precisión del dato se ha convertido en un activo estratégico, pues permite:

Detectar variaciones mínimas de presión capaces de anticipar fallas antes de que ocurran.

Controlar niveles de humedad con exactitud para proteger procesos sensibles.

Garantizar la integridad de datos en operaciones críticas donde cada variable impacta productividad, calidad y seguridad.

“La verdadera historia no es solamente que esta tecnología esté midiendo la atmósfera de Marte; lo relevante es que esos mismos desarrollos hoy permiten a una fábrica reducir tiempos muertos, optimizar recursos energéticos y tomar decisiones basadas en datos confiables”.

Tecnología espacial al servicio de la transición energética

La experiencia adquirida en el desarrollo de sensores capaces de operar en entornos extremos también está impulsando algunos de los desafíos más relevantes para la industria global: la transición energética, la resiliencia operativa y la sostenibilidad. Actualmente, estas tecnologías contribuyen en aplicaciones como:

Infraestructura energética crítica.

Redes eléctricas inteligentes y más resilientes.

Parques eólicos y solares instalados en condiciones climáticas complejas.

Centros de datos de alta disponibilidad.

Plantas químicas, farmacéuticas y de semiconductores.

Hoy, mientras la industria acelera su transformación digital y enfrenta objetivos cada vez más exigentes en eficiencia energética, continuidad operativa y reducción de emisiones, la confiabilidad de los datos ha adquirido un valor estratégico. Ya no se trata únicamente de medir variables con precisión, sino de contar con información capaz de anticipar riesgos, optimizar recursos, fortalecer la toma de decisiones y hacer más resilientes las operaciones.

“En la economía digital, invertir en calidad de datos ya no puede verse como un gasto operativo, sino como una decisión estratégica con impacto directo en la productividad, la sostenibilidad y la competitividad de cualquier organización. La lección que deja Marte es clara: operar con un margen mínimo para el error no es solo una visión de largo plazo, sino un estándar que hoy ya puede aplicarse en la Tierra”, concluye Alberto Cortés.

Acerca de Vaisala

Vaisala es líder mundial en instrumentos de medición e inteligencia para la acción climática. Equipamos a nuestros clientes con dispositivos y datos para mejorar la eficiencia de los recursos, impulsar la transición energética y proteger la seguridad y el bienestar de las personas y las sociedades en todo el mundo. Con casi 90 años de innovación y experiencia, contamos con un equipo de cerca de 2,500 expertos que sienten un profundo compromiso con el planeta y dispuestos a tomar las medidas necesarias para cuidarlo. Las acciones de Vaisala serie A cotizan en la bolsa de valores Nasdaq Helsinki. Para mayor información, visitar: www.vaisala.es