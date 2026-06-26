El reciente álbum de Juanes, ‘JuanesTeban,’ es reconocido como “Uno de los mejores álbumes de 2026 hasta el momento” Por Rolling Stone en Español

Staff/RG

“Uno de los grandes álbumes que están definiendo el año… Después de más de dos décadas en la industria musical, juanes sigue encontrando nuevas formas de reinventarse sin perder de vista sus raíces… Musicalmente diverso y emocionalmente honesto, JuanesTeban es una obra que celebra todas las contradicciones que lo convierten en uno de los músicos más importantes en español.”

Conocido por sus icónicas colaboraciones a lo largo de su carrera, Juanes es hoy uno de los artistas más solicitados para colaborar por la nueva generación de músicos latinos.

A comienzos de este año, Rolling Stone incluyó el esperado duodécimo álbum de estudio de Juanes entre los lanzamientos latinos más esperados de 2026. Ahora, Rolling Stone En Español confirma que ‘JuanesTeban’, lanzado en marzo, no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó al ser reconocido como “Uno de los mejores álbumes de 2026 hasta el momento”.

Sobre el álbum, la publicación destaca, “Después de más de dos décadas en la industria musical, Juanes sigue encontrando nuevas formas de reinventarse sin perder de vista sus raíces. En ‘JuanesTeban’, el artista colombiano presenta un álbum que explora la dualidad que ha marcado su vida artística y personal: la luz y la sombra, el rock y la cumbia, la euforia y la vulnerabilidad. A lo largo de 16 canciones, construye un retrato íntimo de sí mismo, donde conviven el ícono global y Teban, un alter ego que le permite revelar emociones y reflexiones más profundas. Producido junto a Nico Cotton, el álbum incluye colaboraciones con Rawayana, Bomba Estéreo, Mon Laferte, Conociendo Rusia y Vivir Quintana, entre otros. Musicalmente diverso y emocionalmente honesto, ‘JuanesTeban’ combina sonidos latinoamericanos, letras introspectivas y un concepto visual creado por el propio artista. El resultado es una obra que celebra todas las contradicciones que hacen de Juanes uno de los músicos más importantes de habla hispana.”

Este reconocimiento se suma a los elogios recibidos por parte de medios como Billboard, Rolling Stone, Los Angeles Times, Esquire y otros, que han descrito el álbum como “un homenaje a sus raíces y una audaz expansión de su sonido, reafirmando que Juanes es tanto un innovador incansable como una leyenda viva… un caleidoscopio sonoro que une la intimidad del folclore colombiano con la fuerza del rock… un punto culminante en su carrera, lleno de canciones memorables y de profundas reflexiones emocionales y existenciales que trascenderán el tiempo.”

Más allá del reconocimiento de la crítica, el impacto de ‘JuanesTeban’ también se refleja en el creciente interés de una nueva generación de artistas por colaborar con el colombiano, quien este año celebra el 25.º aniversario del inicio de su carrera como solista.

Tras conseguir su primer No. 1 en el listado Regional Mexicano junto a La Arrolladora Banda El Limón con “Una Noche Contigo”, el álbum llegó acompañado de colaboraciones con Bomba Estéreo, Conociendo Rusia, Mon Laferte, Rawayana y Vivir Quintana.

Adicionalmente, Juanes ha participado en nuevos lanzamientos junto a Fonseca (“Antes Que El Tiempo Se Vaya”), Carín León (“Carranga”), Los Mirlos (“De Jueves a Jueves”) y Manuel Carrasco (“Gente Corriente”).

Tras destacadas presentaciones como artista principal en algunos de los festivales más importantes del año, incluyendo Viña del Mar, Vive Latino y, la semana pasada, el Iberdrola Music Festival en Bilbao, España, donde reunió a más de 40,000 asistentes, el artista ganador de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMYs continuará con su Juanes World Tour 2026, cuya etapa europea comenzará en julio antes de dar paso a una extensa gira por Norteamérica este otoño.

El espectáculo presenta una renovada propuesta musical y visual inspirada en la dualidad introspectiva que define JuanesTeban, combinada con un repertorio repleto de los grandes éxitos que han marcado la trayectoria del artista.

FECHAS DEL JUANES “NORTH AMERICA TOUR”

Jueves 3 de septiembre – Orlando, FL – Hard Rock Live

Viernes 4 de septiembre – Miami, FL – Kaseya Center

Domingo 6 de septiembre – Jacksonville, FL – Florida Theater

Miércoles 9 de septiembre – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy

Jueves 10 de septiembre – Charlotte, NC – Ovens Auditorium

Sábado 12 de septiembre – Nashville, TN – Ryman Auditorium

Domingo 13 de septiembre – Columbus, OH – Mershon Auditorium

Martes 15 de septiembre – Cleveland, OH – Severance Music Center

Miércoles 16 de septiembre – Indianapolis, IN – Murat Theatre at Old National Centre

Viernes 18 de septiembre – Newark, NJ – Prudential Center

Sábado 19 de septiembre – Toronto, ON – Massey Hall

Martes 22 de septiembre – Montreal, QC – Théâtre Saint-Denis 1

Miércoles 23 de septiembre – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

Sábado 26 de septiembre – Rosemont, IL – Rosemont Theatre

Domingo 27 de septiembre – Omaha, NE – Steelhouse Omaha

Martes 29 de septiembre – Wichita, KS – The Cotillion Ballroom

Miércoles 30 de septiembre – Irving, TX – The Pavilion at Toyota Music Factory

Viernes 2 de octubre – San Antonio, TX – The Aztec Theatre

Sábado 3 de octubre – McAllen, TX – McAllen Performing Arts Center

Domingo 4 de octubre – Houston, TX – Smart Financial Centre at Sugar Land

Miércoles 7 de octubre – El Paso, TX – Plaza Theatre

Viernes 9 de octubre – Salt Lake City, UT – The Union Event Center

Sábado 10 de octubre – Las Vegas, NV – The Pearl

Domingo 11 de octubre – Fresno, CA – Warnors Theatre

Miércoles 14 de octubre – San José, CA – San Jose Civic

Jueves 15 de octubre – Wheatland, CA – Hard Rock Live

Viernes 16 de octubre – Los Ángeles, CA – Kia Forum

Domingo 18 de octubre – Tucson, AZ – AVA Amphitheater

Martes 20 de octubre – Highland, CA – Yaamava’ Theater

Jueves 22 de octubre – San Diego, CA – Gallagher Square at Petco Park