Fortalece Tonantzin Fernández vínculos comerciales y turísticos para San Pedro Cholula

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El Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con la CANACO

26 de junio de 2026. San Pedro Cholula, Pue. – Con el objetivo de seguir generando sinergias con diversos organismos en beneficio de las y los cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO).

Al respecto, Francisco Landero Camacho, presidente del Consejo Directivo de la CANACO, destacó que este es el primer convenio que el organismo suscribe con un gobierno municipal, reconociendo la disposición del Ayuntamiento para fortalecer las condiciones de las y los comerciantes del municipio, en favor de la economía y el turismo local.

Por su parte, Tonantzin Fernández agradeció a la CANACO por los beneficios que este convenio brindará a las y los cholultecas y señaló que, para su administración, el fortalecimiento y la capacitación constante de quienes ofrecen servicios a visitantes, turistas y a la propia ciudadanía son fundamentales para mejorar la experiencia en el municipio.

Asimismo, destacó que, al formar parte del programa Pueblos Mágicos de México, es indispensable impulsar acciones coordinadas con organismos como la CANACO para consolidar y promover la actividad turística, una de las principales vías para fortalecer la economía de las familias cholultecas.

Finalmente, ambas partes coincidieron en que esta colaboración representa más que la firma de un documento, pues refleja el compromiso y la convicción compartida de impulsar el desarrollo, la profesionalización, la capacitación y la mejora continua de los servicios que ofrece el municipio a través de sus comerciantes y de su oferta turística.