Semaglutida oral supera los 3 millones de prescripciones, aproximadamente 1 cada 5 segundos, acercando la terapia con GLP-1 a personas con obesidad no tratada previamente

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Tres millones de prescripciones de semaglutida oral desde su lanzamiento el 5 de enero representan otro hito en uno de los lanzamientos farmacéuticos más sólidos en Estados Unidos por volumen registrados.

La mayoría de las nuevas prescripciones de semaglutida oral corresponden a personas nuevas en terapia con GLP-1, acercando el tratamiento de la obesidad a muchas que anteriormente no recibían atención.

Esta noticia se dio en el marco de una amplia participación de Novo Nordisk en las Scientific Sessions 2026 de la American Diabetes Association, incluyendo diversos análisis de semaglutida en adultos con obesidad.

Novo Nordisk anunció que las tabletas de semaglutida 25 mg superaron los tres millones de prescripciones en poco más de cinco meses, estableciendo a la semaglutida oral como uno de los lanzamientos farmacéuticos más sólidos en Estados Unidos por volumen registrados. El hito de tres millones equivale aproximadamente a una prescripción surtida cada cinco segundos, reflejando la continua adopción desde que la semaglutida oral estuvo disponible en enero de 2026.

Reforzando su rápida adopción, la semaglutida oral alcanzó el primer millón de prescripciones en tan solo 12 semanas tras su llegada a farmacias y proveedores en línea en Estados Unidos (semana del 5 de enero de 2026 a la semana del 23 de marzo de 2026), sumando posteriormente dos millones adicionales en un periodo aún más corto de 10 semanas (semana del 23 de marzo de 2026 a la semana del 1 de junio de 2026). La mayoría de las nuevas prescripciones surtidas (más del 80%) correspondieron a personas nuevas en terapia con GLP-1, lo que indica que la formulación oral está ampliando el mercado del tratamiento de la obesidad, en lugar de sustituir terapias existentes.

“Semaglutida ofrece a los adultos con obesidad una pérdida de peso significativa, junto con dieta y ejercicio, y está aprobada por la FDA para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores como muerte, infarto o accidente cerebrovascular en adultos con obesidad y enfermedad cardiovascular establecida, lo que hace que la semaglutida oral sea verdaderamente distinta. Con semaglutida oral y semaglutida HD disponibles para el manejo del peso, los pacientes y sus profesionales de la salud están tomando decisiones que se ajustan a sus necesidades, lo que se refleja en la clara adopción de ambos tratamientos”, señaló Jamey Millar, vicepresidente ejecutivo de Operaciones en Estados Unidos de Novo Nordisk. “En Novo Nordisk seguimos comprometidos a desempeñar un papel clave en abordar el desafío global de salud pública que representa la obesidad, comprendiendo profundamente las necesidades de quienes viven con ella. Por ello, estuvimos presentes en ADA 2026 para dialogar con pacientes, profesionales de la salud e inversionistas, presentar nuestros datos, pero también escuchar y aprender”, agregó.

Este año, más pacientes que iniciaron una nueva terapia para el manejo del peso surtieron prescripciones de semaglutida que de cualquier otro tratamiento disponible para obesidad.

Junto con el hito de tres millones de prescripciones de semaglutida oral, la recientemente introducida semaglutida HD inyectable 7.2 mg también demostró una adopción sólida en sus primeros días de disponibilidad.

Este anuncio coincidió con la presentación de una amplia variedad de datos clínicos por parte de Novo Nordisk durante las Scientific Sessions 2026 de la American Diabetes Association®, celebradas en Nueva Orleans (del 5 al 8 de junio de 2026), incluyendo diversos análisis de semaglutida en adultos con obesidad.

La semaglutida oral aún no está disponible en México. Novo Nordisk se encuentra preparando el lanzamiento de semaglutida oral fuera de Estados Unidos en la segunda mitad de 2026, incluyendo su reciente aprobación y lanzamiento en Emiratos Árabes Unidos.

Evento para inversionistas

Novo Nordisk llevó a cabo un evento para inversionistas sobre los datos de ADA 2026 y el hito comercial de semaglutida oral el 7 de junio de 2026 a las 6:30 pm CDT, el cual estuvo disponible vía webcast en el sitio de inversionistas de la compañía.

Datos sobre las prescripciones

La fuente de datos para las más de 3 millones de prescripciones de todas las concentraciones de semaglutida oral incluyó únicamente reclamaciones pagadas reportadas por socios de Novo Nordisk Inc. del 5 de enero de 2026 al 2 de junio de 2026.

Los datos de volumen de lanzamiento farmacéutico se basaron en IQVIA (TRx pagadas) de más de 1,888 lanzamientos de marca en Estados Unidos (excluyendo vacunas) desde 2013.

El dato de 82% de nuevas prescripciones (NBRx) de semaglutida oral corresponde a IQVIA LRx en 2026, considerando un periodo de revisión de 12 meses para identificar pacientes nuevos a GLP-1.

Sobre semaglutida oral. Semaglutida (tabletas) es un medicamento de prescripción utilizado junto con una dieta reducida en calorías y mayor actividad física para:

Reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores como muerte, infarto o accidente cerebrovascular en adultos con enfermedad cardiovascular y con obesidad o sobrepeso.

Ayudar a adultos con obesidad, o algunos adultos con sobrepeso con afecciones relacionadas, a perder peso y mantenerlo.

Semaglutida (inyección) se utiliza para:

Reducir riesgo cardiovascular.

Ayudar a adultos y adolescentes ≥12 años con obesidad a perder peso

Contiene semaglutida y no debe utilizarse con otros agonistas GLP-1.

No se sabe si la semaglutida inyectable es segura y eficaz:

Para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores (muerte, infarto o accidente cerebrovascular) en personas menores de 18 años.

Para ayudar a niños menores de 12 años a perder peso y mantener la pérdida de peso.

No se sabe si la semaglutida en tabletas es segura y eficaz para su uso en personas menores de 18 años.