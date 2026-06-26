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¡Hollywood aún no mete gol! Estas son las 5 películas de futbol más taquilleras de la historia

Ninguna película de futbol ha superado los 100 millones de dólares en taquilla mundial, pese a ser el deporte más popular del planeta.

Bend It Like Beckham es la campeona del género con 92.2 millones de dólares recaudados y un presupuesto de apenas 5.6 millones.

Junio de 2026.- Con la llegada de la fiesta del futbol, millones de aficionados se reúnen frente a una pantalla para vivir historias de talento, rivalidad, pasión y gloria. Pero existe una curiosa paradoja: el deporte más visto del planeta todavía no ha encontrado su gran fenómeno cinematográfico, de acuerdo a un análisis de la plataforma de entretenimiento Spoiler.

Mientras disciplinas como el boxeo, el automovilismo o el beisbol han producido grandes éxitos de taquilla, ninguna película sobre futbol soccer ha logrado superar los 100 millones de dólares de recaudación mundial. Aun así, según Spoiler.mx, varias cintas han conseguido conectar con el público al convertir la cancha en un espacio para hablar de sueños, identidad, familia y perseverancia.

La gran campeona del género es Bend It Like Beckham (2002), conocida en México como Jugando con el Destino. Con 92.2 millones de dólares recaudados y un presupuesto de apenas 5.6 millones, la película dirigida por Gurinder Chadha demostró que una historia humana podía pesar más que un espectáculo deportivo. La cinta sigue a Jess, una joven británica de origen indio que lucha contra las expectativas familiares para perseguir su sueño de convertirse en futbolista, y además marcó uno de los primeros grandes papeles de Keira Knightley.

En segundo lugar aparece Kicking & Screaming (2005), protagonizada por Will Ferrell. La comedia familiar recaudó 56 millones de dólares y utilizó el futbol infantil como escenario para explorar la obsesión competitiva de los adultos, la presión familiar y la necesidad de recordar que el deporte también debe ser diversión.

Otro caso particular para Spoiler.mx es Shaolin Soccer (2001), una película de Hong Kong que llevó el futbol a un terreno completamente inesperado al mezclar artes marciales, humor absurdo y fantasía. Con 42.7 millones de dólares en taquilla, la cinta de Stephen Chow se convirtió en una producción de culto al demostrar que el soccer podía funcionar incluso fuera de las reglas tradicionales del género deportivo.

La ambiciosa Gol! El Sueño Imposible (2005) intentó crear una gran saga futbolística siguiendo el ascenso de un joven talento hacia el profesionalismo europeo. Aunque tuvo escenarios reales y participación de figuras del futbol, sus 27.6 millones de dólares quedaron por debajo de su presupuesto de 33 millones.

Finalmente, Escape a la Victoria (1981) mantiene un lugar especial en la historia del cine deportivo. Dirigida por John Huston y protagonizada por figuras como Sylvester Stallone y Pelé, mezcló fútbol y guerra al contar la historia de prisioneros aliados que disputan un partido contra soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Su recaudación en la taquilla mundial fue de 27.5 millones de dólares.

Las cifras de este estudio de Spoiler.mx muestran una realidad interesante: el futbol puede llenar estadios y detener países enteros durante un Mundial, pero todavía busca su gran triunfo en la pantalla grande. Existen cientos de producciones relacionadas con este deporte, pero ninguna ha encontrado todavía la fórmula para convertirse en un blockbuster.

El futbol siempre ha sido mucho más que un marcador: es una historia de sueños, fracasos, héroes inesperados y momentos que pueden cambiar una vida en 90 minutos. Tal vez por eso el gran reto del cine no ha sido representar el deporte, sino capturar esa emoción colectiva que provoca en millones de personas.

Hasta ahora, ninguna película de soccer ha logrado convertir esa pasión en un fenómeno realmente redituable, pero las mejores historias han demostrado que la verdadera victoria no siempre se mide en goles ni en dólares, sino en la capacidad de permanecer en la memoria de quienes las ven.