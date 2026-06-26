Cinema Tepito presenta el volumen 2 del Ciclo de Cine LGBT+

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Funciones gratuitas de cine mexicano sobre diversidad sexual y de género en el barrio bravo de Tepito.

El programa de exhibición Cinema Tepito anuncia el Vol. 2 de su Ciclo de Cine LGBT+, una muestra cinematográfica conformada por largometrajes y cortometrajes mexicanos que exploran distintas experiencias, afectos e identidades de la diversidad sexual y de género.

Las funciones se llevarán a cabo todos los sábados del 27 de junio al 18 de julio a las 18:30 horas en el CAO Tepito, ubicado en Rivero 12, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Todas las actividades serán de entrada libre.

El Ciclo de Cine LGBT+ ocupa un lugar fundamental en la historia de Cinema Tepito, pues fue la primera programación temática con la que el proyecto inició actividades en 2024. Dos años después, esta segunda edición formará parte de la celebración del segundo aniversario de una iniciativa que ha encontrado en el cine una herramienta para fortalecer el tejido comunitario, promover los derechos culturales y ampliar el acceso al cine mexicano en el barrio.

A través de funciones gratuitas en espacios comunitarios, Cinema Tepito busca acercar el cine mexicano a nuevos públicos y propiciar encuentros entre realizadores, protagonistas y espectadores, apostando por la construcción de comunidad alrededor de la pantalla.

La realización de esta edición es posible gracias al estímulo de Apoyo a Programas de Exhibición del Programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), otorgado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), primer apoyo institucional recibido por Cinema Tepito desde su creación.

La programación estará integrada por El lugar sin límites (1978), obra fundamental del cine mexicano dirigida por Arturo Ripstein; así como por películas representativas del cine mexicano contemporáneo como Niñxs (2021), de Kani Lapuerta; Nudo Mixteco (2021), de Ángeles Cruz; y En el camino (2025), la más reciente película de David Pablos.

Asimismo, por primera vez el ciclo incorporará una selección de cortometrajes integrada por Oasis, de Alex Zuno; Más mañana que otra vez, de Ulises Pérez Mancilla; Alex, de Natalia Bermúdez; y Salón Rojo, de Orlando Karim, ampliando así las voces, formatos y perspectivas presentes en esta edición.

Desde su creación en 2024, Cinema Tepito ha realizado más de 35 funciones gratuitas de cine mexicano en espacios culturales, unidades habitacionales y proyectos comunitarios del barrio de Tepito, consolidándose como una iniciativa que busca descentralizar el acceso al cine y demostrar que las historias también pueden encontrarse, discutirse y celebrarse desde el barrio.

CALENDARIO

Sábado 27 de junio

El lugar sin límites + Oasis

Función inaugural con Arturo Ripstein, Morgana y Alex Zuno.

Sábado 4 de julio

Niñxs + Más mañana que otra vez

Sábado 11 de julio

Nudo Mixteco + ALEX

Sábado 18 de julio

En el camino + Salón Rojo (Función de clausura)

Cinema Tepito es una iniciativa de exhibición cinematográfica comunitaria nacida en el barrio bravo de Tepito, enfocada en la realización de funciones gratuitas de cine mexicano en espacios públicos y comunitarios, acompañadas de conversatorios con cineastas, actores y protagonistas de las películas.

Más información:

Instagram: @cinematepito

Facebook: Cinema Tepito

X: @cinematepito