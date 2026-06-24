Los accidentes viales caen más de un 33% en cinco años, según datos de Geotab

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El Reporte sobre el Estado del Transporte Comercial 2026 analiza la nueva realidad del transporte global.

En el marco de su 25º aniversario, Geotab presentó su informe Estado del Transporte Comercial 2026, titulado “Navegando las rutas entre la resiliencia y la reinvención”. Basado en un amplio conjunto de datos anonimizados provenientes de cerca de 6 millones de vehículos conectados y 100 mil millones de puntos de datos diarios, el informe identifica una tormenta perfecta para el sector de flotas: inflación, altas tasas de interés y un ciclo masivo de renovación de activos derivado de la pandemia, conocido como el efecto eco de la pandemia.

El análisis de 2026 revela un punto de inflexión para la industria. Aunque la eficiencia operativa sigue siendo una prioridad, la resiliencia, es decir, la capacidad de absorber impactos del mercado sin perder impulso, se ha convertido en la principal estrategia de supervivencia.

“La industria está atravesando una tormenta perfecta de presión económica, pero los datos muestran que las flotas están respondiendo con una capacidad de adaptación extraordinaria”, afirmó Mike Branch, vicepresidente de Datos y Analítica de Geotab. “Ya sea ajustando el tamaño de sus activos para enfrentar las consecuencias de la pandemia o utilizando inteligencia artificial generativa para identificar fallas de mantenimiento antes de que ocurran, nuestros clientes están demostrando que los datos son la mejor línea de defensa frente a la volatilidad”.

1. México en el foco: El doble reto de la seguridad y el liderazgo en electromovilidad

El informe de Geotab destaca una realidad sumamente compleja y contrastante para México en el contexto norteamericano:

El frente de la seguridad y el crimen organizado: Los datos confirman que el riesgo en el país no se limita a los accidentes viales, sino a factores delictivos externos. México concentra actualmente el 75% de los robos de carga de toda Norteamérica, y el 82% de estos incidentes involucra el uso explícito de la violencia. Ante esta amenaza a la integridad física de los operadores, las flotas mexicanas están recurriendo a la telemática como una “cobertura activa”, implementando sensores en tiempo real y geovallado (geofencing) inteligente para desviar rutas de puntos críticos y activar soporte operativo inmediato ante desviaciones.

Liderazgo en la transición energética de la región: En contraste con el reto de seguridad, México sorprende al consolidarse como el mercado con mayor velocidad de aceleración en la adopción de vehículos eléctricos (VE) en la región. Con un crecimiento porcentual interanual del 36.4% (2024-2025), el mercado mexicano supera el ritmo de transición de Canadá (32.1%) y la inercia de Estados Unidos (27.4%), demostrando un dinamismo sobresaliente pese a los retos de infraestructura de carga.

“México enfrenta un momento decisivo para el futuro del transporte. Por un lado, la seguridad de las operaciones continúa siendo uno de los principales desafíos para las flotas, lo que hace indispensable el uso de tecnologías que permitan una gestión más inteligente y una respuesta inmediata ante riesgos en carretera. Por otro, el país está demostrando un liderazgo notable en la adopción de vehículos eléctricos, superando el ritmo de crecimiento de otros mercados de Norteamérica. Estos dos frentes reflejan cómo la innovación y los datos se han convertido en herramientas fundamentales para construir un ecosistema de movilidad más seguro, eficiente y sostenible”, señaló José Calderón, AVP y Country Manager para México, Centroamérica y el Caribe de Geotab.

2. El efecto eco de la pandemia en la gestión de activos

Actualmente, las flotas están gestionando una sustitución masiva de los activos adquiridos durante la pandemia. El informe destaca que la Ford Transit 2021, el vehículo más adquirido de su época, se convirtió en el modelo más retirado de operación en 2025, confirmando un ciclo de reemplazo de cuatro años para las camionetas de alta utilización.

Los datos sugieren que muchas flotas mantienen capital inmovilizado en activos subutilizados; en promedio, los vehículos están activos únicamente 186 días al año, priorizando la disponibilidad sobre la optimización del costo total de propiedad (TCO, por sus siglas en inglés). Aunque la velocidad de las reparaciones ha mejorado hasta un 25% respecto al año anterior, la frecuencia de las averías ha aumentado, lo que hace indispensable una supervisión proactiva del estado de los vehículos.

3. La divergencia global en la adopción de vehículos eléctricos

La transición hacia los vehículos eléctricos continúa mostrando marcadas diferencias regionales. Mientras que los VE representan el 10.8% de todos los vehículos conectados a Geotab en el Reino Unido y el 8.0% en la Unión Europea, Estados Unidos se encuentra muy por detrás con apenas un 1.6% (un gigante comercial que añade volumen linealmente, pero gira despacio).

La falta de confianza sigue siendo un obstáculo en Norteamérica, como lo demuestra la subutilización de los vehículos y el fenómeno conocido como panic charging o “carga por ansiedad”: el 65% de los vehículos eléctricos en la región se recargan antes de que la batería descienda por debajo del 50%.

A pesar de ello, la realidad operativa es alentadora: el 53% de los camiones pesados y el 56% de los camiones medianos que operan desde centros de distribución actualmente realizan recorridos que podrían cubrirse dentro de la autonomía disponible de los vehículos eléctricos.

4. Seguridad: El impacto del 10% de los conductores de mayor riesgo

El análisis longitudinal de Geotab muestra avances significativos en la seguridad vial a largo plazo en todo el continente. Durante un periodo de cinco años (2021–2025), Estados Unidos y Canadá registraron una reducción del 38.7% en las colisiones por millón de millas recorridas. Por su parte, América Latina en general logró una reducción del 13.9% a largo plazo, y una sólida mejora interanual del 8.3% entre 2024 y 2025.

Además, a nivel global, los usuarios activos de las soluciones de seguridad de Geotab registran un 28.7% menos colisiones que quienes no las utilizan, lo que demuestra que la disciplina interna puede mitigar incluso los entornos de conducción más desafiantes.

Sin embargo, el riesgo sigue altamente concentrado. Los modelos de análisis revelan que el 10% de los conductores con mayor riesgo están involucrados en una de cada cinco colisiones y tienen 7.4 veces más probabilidades de sufrir un accidente que los conductores más seguros. El exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores: conducir un 20% por encima del límite establecido multiplica por siete la probabilidad de colisión en un lapso de apenas cinco segundos.

5. La IA evoluciona de los reportes a la estrategia

La inteligencia artificial generativa está transformando la gestión de flotas, llevando a los usuarios de simples reportes administrativos hacia una relación de “colaboración conversacional” con la tecnología.

Los datos de Geotab Ace muestran que el 65% de las consultas realizadas a través de IA ya están enfocadas en el desempeño de los vehículos y la eficiencia del combustible, lo que refleja una transición hacia la toma de decisiones estratégicas, más allá de los reportes retrospectivos tradicionales.

Para conocer en detalle la nueva realidad del transporte comercial, consulte el informe completo.

Acerca de Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones de vehículos y activos conectados, lo que potencia la eficiencia y la gestión de flotas. Aprovechamos el análisis de datos avanzado y la IA para transformar el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad de la flota, lo que reduce los costos e impulsa la eficiencia. Con el respaldo de los mejores científicos e ingenieros de datos, prestamos servicios a más de 55.000 clientes de todo el mundo y procesamos 80.000 millones de puntos de datos diariamente a partir de más de 4,7 millones de suscripciones de vehículos. Geotab cuenta con la confianza de las organizaciones de la lista Fortune 500, con flotas medianas y las flotas del sector público más grandes del mundo, incluidas las del Gobierno Federal de los EE. UU. Comprometidos con la seguridad y la privacidad de los datos, contamos con las autorizaciones FIPS 140-3 y FedRAMP. Nuestra plataforma abierta, nuestro ecosistema de socios destacados y Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros listas para flotas. Este año celebramos 25 años de innovación. Obtenga más información en www.geotab.com/es-latam/, síganos en LinkedIn o visite nuestro blog.