Al menos, 7 millones de personas que viven con VIH en la región Asia‑Pacífico

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Plan de acción regional fortalece prevención, diagnóstico y acceso a innovación

México es referente regional en políticas públicas y respuesta integral al VIH

Representantes de las economías integrantes del Foro de Cooperación Económica Asia‑Pacífico (APEC) reiteraron su compromiso para acelerar las acciones que permitan terminar con el VIH como amenaza de salud pública hacia 2030, mediante la presentación del Plan de Acción para Terminar con la Epidemia de VIH (2026‑2031), una estrategia regional basada en evidencia científica, innovación y colaboración multisectorial.

Durante el encuentro de lanzamiento, que reunió a representantes de gobiernos, instituciones de salud públicas y privadas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de diversas economías integrantes de la APEC, Rodrigo Moheno, director general de Fundación México Vivo, A.C., al ofrecer el discurso de cierre del evento, destacó que la región cuenta actualmente con las herramientas necesarias para avanzar significativamente hacia las metas globales de ONUSIDA, y este plan tiene todos los elementos para avanzar, si lo convertimos en acciones ya.

“Hoy tenemos la ciencia, los tratamientos, las estrategias de prevención y una hoja de ruta regional sólida. El reto ahora es acelerar la implementación, fortalecer la voluntad política y garantizar que la innovación llegue a las poblaciones que más lo necesitan”, afirmó el también presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (FEMESS).

La región Asia‑Pacífico concentra actualmente cerca de 7 millones de personas que viven con VIH y representa aproximadamente una cuarta parte de las nuevas infecciones registradas a nivel global, por lo que el nuevo plan busca fortalecer la coordinación regional para acelerar el cumplimiento de las metas internacionales 95‑95‑95 impulsadas por ONUSIDA.

El Plan de Acción de la APEC para Terminar con la Epidemia de VIH fue desarrollado durante 15 meses con participación de más de 75 especialistas y representantes de 19 economías integrantes de la APEC y contempla seis pilares estratégicos enfocados en:

• Fortalecer el compromiso político y el financiamiento sostenible

• Eliminar barreras legales y de acceso a servicios

• Expandir la profilaxis pre exposición (PrEP) y otras herramientas preventivas

• Incrementar el diagnóstico oportuno y la vinculación a atención

• Favorecer el tratamiento temprano y la supresión viral

• Facilitar el acceso regulatorio y financiero a innovación médica

Moheno destacó que México se mantiene como una de las economías con mayor liderazgo regional en la respuesta al VIH, particularmente por el fortalecimiento de estrategias de detección, prevención combinada y acceso a tratamiento antirretroviral.

De acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Hepatitis (CENSIDA), el país continúa reforzando las estrategias de detección en poblaciones clave mediante los CAPASITS y Servicios de Atención Integral Hospitalaria, con el objetivo de incrementar el diagnóstico oportuno y la incorporación inmediata al tratamiento.

Nuestro país reitera su compromiso para colaborar en políticas públicas que ayuden a fortalecer la respuesta al VIH, un ejemplo de ello es la esperada participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la 33ª edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), 2026, que tendrá lugar en la ciudad de Shenzhen, China, en noviembre. Asimismo, en 2028, México será la sede para edición número 34 de la Cumbre de la APEC.

“México tiene la oportunidad de consolidarse como referente regional en innovación, prevención y acceso equitativo a servicios de atención del VIH. El verdadero avance ocurre cuando la ciencia se acompaña de políticas públicas centradas en la dignidad humana”, concluyó Moheno.