Eduardo Rivera acusa “absurdo” que lo haya citado la Contraloría municipal

María Tenahua

El exalcalde Eduardo Rivera fue citado a comparecer en Contraloría municipal, para explicar el nombramiento del director de la policía preventiva.

A través de redes sociales, señaló que este tipo de llamado espera que no tenga que ver con “garrote político”.

“Acudí a la Contraloría por una supuesta falta grave cuando fui presidente municipal, el señalamiento que se me hace es que nombré al director de la policía preventiva y no lo sometí al pleno del cabildo, pero la ley no lo indica, por eso es un absurdo”, enfatizó.

Agregó que esto es un absurdo, debido a que administraciones anteriores tampoco lo hicieron.