Columnas

Bitácora de futuro: Un Pohema urbano y otro

By Redaccion1 / 7 mayo, 2026

Autor Bayardo Quinto Núñez
Bayquinú

UN POHEMA URBANO
Ve a la calle
vístete de esa realidad,
no te escapes,
se tú mismo (a)
no ves que
es tu realidad,
vos mismo (a)
ella es la belleza
que brinda
la notable realidad,
en este tiempo
y aquel…!!!

QUÉ PASÓ

La realidad
es una canción,
es una pieza
musical,
es un aroma,
es un átomo
en naufragio,
es esto
y aquello,
es la vida misma,
es el tiempo
que jamás
fenece, todo se va,
mientras el tiempo
queda. Somos vida
que se bifurca
o se va en líneas
paralelas, que
nunca se juntarán
solamente se verán
como memoria.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintiséis (26) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa!. Columnista Internacional, y Nicaragüense.

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