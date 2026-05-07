Bitácora de futuro: Un Pohema urbano y otro

Autor Bayardo Quinto Núñez

Bayquinú

UN POHEMA URBANO

Ve a la calle

vístete de esa realidad,

no te escapes,

se tú mismo (a)

no ves que

es tu realidad,

vos mismo (a)

ella es la belleza

que brinda

la notable realidad,

en este tiempo

y aquel…!!!

QUÉ PASÓ

La realidad

es una canción,

es una pieza

musical,

es un aroma,

es un átomo

en naufragio,

es esto

y aquello,

es la vida misma,

es el tiempo

que jamás

fenece, todo se va,

mientras el tiempo

queda. Somos vida

que se bifurca

o se va en líneas

paralelas, que

nunca se juntarán

solamente se verán

como memoria.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintiséis (26) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa!. Columnista Internacional, y Nicaragüense.