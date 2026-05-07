Con el calor y el Mundial, las empresas van a necesitar más agua

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Con el Mundial y el calor en puerta, las empresas que dependen del agua para operar van a sentir la presión.

El garrafón, el modelo que todos usan, acumula errores, costos ocultos y riesgos de contaminación que nadie mide.

Somos PURA recomienda purificar el agua donde se usa, sin depender de entregas ni almacenamiento, con equipos que se instalan el mismo día.

Con el calor y el Mundial en puerta, la demanda de agua va a subir. Para las empresas, el reto ya no es conseguirla, sino sostener un modelo de suministro que ya no responde.

“En industrias como alimentos y bebidas, manufactura y entretenimiento, el recurso es un tema de control; transporte, almacenamiento y reposición parecen procesos simples, pero cualquier falla puede alterar el sabor, generar contaminación o provocar retrasos”, explica Lucas Barrionuevo, cofundador de Somos PURA, empresa especializada en purificación de agua.

En la práctica, el problema está en cómo se mueve y se almacena el agua. El modelo más extendido es el uso de garrafones, que depende de traslados, recargas y almacenamiento constante, es ahí donde empiezan las fallas.

Un modelo que todos usan… y nadie cuestiona

Con el garrafón cada traslado, almacenamiento y rotación suma tareas, tiempos y margen de error que, a escala, se traducen en costos.

“A eso se suma un impacto menos evidente, la estabilidad del agua. Los envases y el tiempo de almacenamiento pueden alterar su composición y favorecer la presencia de microplásticos u otros contaminantes”, detalla Barrionuevo.

El efecto no se queda ahí, también compromete el producto final y acelera el desgaste de equipos como máquinas de café, sistemas de vapor o líneas de hielo, que dependen de agua consistente para operar sin fallas.

¿Qué hacer?

Para las empresas, el cambio no es traer más agua, es manejarla mejor. La clave está en purificarla donde se usa.

¿Qué cambia en la práctica?

Ya no necesitas almacenar grandes volúmenes

Reduces traslados y tiempos muertos

Tienes agua constante, sin depender de entregas o instalaciones, pues, es posible hacerlas en el mismo día

“En alimentos y bebidas, esto se traduce en consistencia en cada preparación y menor desgaste en equipos. En manufactura, ayuda a prevenir incrustaciones, corrosión y fallas en maquinaria”, concluye Leandro Barrionuevo, también cofundador de Somos PURA.

Del pedido al agua en el mismo día

Durante años, instalar un purificador implicaba tiempo, ajustes en sitio y pausas operativas. “Hoy es posible conectar un purificador al punto de uso en cuestión de horas”, explica Barrionuevo.

Cafeterías, restaurantes, hoteles, oficinas y plantas pequeñas, que antes posponían el cambio por no detener actividades, ahora lo integran sin parar.

“En alimentos y bebidas, esto se traduce en consistencia en cada preparación y menor desgaste en equipos. En manufactura, ayuda a prevenir incrustaciones, corrosión y fallas en maquinaria”, concluye Leandro Barrionuevo, también cofundador de Somos PURA.

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De la decisión al agua corriendo, en el mismo día

Durante años, la objeción al purificador fue la misma: instalación lenta, obra mayor, técnicos que tardan días, operación detenida. Esa fricción ya no existe.

“Hoy un purificador PURA se conecta al punto de uso en cuestión de horas. Llega, se instala y queda funcionando el mismo día. Lo que antes era un proyecto, hoy es una decisión de compra”, explica Barrionuevo.

Esa lógica es la que está cambiando el cálculo para muchos negocios: cafeterías, restaurantes, hoteles, oficinas y plantas chicas que durante años postergaron el cambio porque suponía parar la operación. Con la temporada alta encima —vacaciones, calor y Mundial—, la ventana para resolverlo es ahora, y mayo concentra varias oportunidades comerciales que conviene aprovechar antes de que llegue la presión operativa.

“En alimentos y bebidas, esto se traduce en consistencia en cada preparación y menor desgaste en equipos. En manufactura, ayuda a prevenir incrustaciones, corrosión y fallas en maquinaria”, concluye Leandro Barrionuevo, también cofundador de Somos PURA.