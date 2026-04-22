Piden cancelar el Mundial 2026 en México tras la tragedia en Teotihuacán: “No es seguro”

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La tragedia ocurrida en la zona arqueológica de Teotihuacán encendió la conversación digital a nivel internacional y provocó una ola de reacciones que alcanzaron incluso a la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras el ataque armado en el que un hombre disparó contra turistas, dejando sin vida a una mujer de origen canadiense y a varias personas lesionadas, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar si México debe mantener su papel como una de las sedes del torneo.

Usuarios solicitaron a la FIFA quitar la sede

A través de distintas plataformas, internautas expresaron preocupación por la seguridad en el país, señalando que hechos recientes reflejan un entorno complicado para visitantes extranjeros.

Algunos comentarios se volvieron virales rápidamente, con mensajes que pedían directamente a la FIFA reconsiderar la designación. “México no está preparado para recibir el Mundial, es una bomba de tiempo”, escribió un usuario.

Mientras tanto, otros advirtieron a aficionados internacionales sobre los riesgos de viajar al territorio nacional. “Quítenle el Mundial a México aquí está peligroso vean lo que pasó en Teotihuacán, el gobierno no da la mínima seguridad” o “Amigos extranjeros no vengan al Mundial, no es un lugar seguro”, fueron otras opiniones.

Las publicaciones, cargadas de tono alarmista, reflejan el impacto mediático que tuvo el suceso más allá de sus consecuencias inmediatas.

Este episodio se suma a un contexto en el que la percepción de seguridad ha sido tema recurrente en la conversación pública, especialmente ante la cercanía del evento deportivo más importante del planeta, que se celebrará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, autoridades mexicanas han insistido en que existen condiciones para garantizar la integridad de los asistentes.

Sheinbaum garantiza seguridad

En medio de la controversia por lo ocurrido en Teotihuacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dejó en claro que el país es seguro para visitantes extranjeros y recalcó que hay un protocolo especial para la Copa del Mundo.

“Es seguro estar en México, tanto que de enero a febrero llegaron 16 millones de extranjeros. Lo de ayer es un episodio aislado que no había ocurrido, nuestra obligación como gobierno es tomar las medidas pertinentes para que no vuelva a pasar. Para el Mundial hay un protocolo de seguridad, hay todas las garantías”, afirmó durante su conferencia mañanera.